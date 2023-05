Najnovejše iz Škode prvič na ogled tudi v Sloveniji #foto

Državno prvenstvo v reliju se jutri nadaljuje v Velenju. Prijavljenih je 88 posadk, od tega 38 slovenskih. Štartno številko ena bosta prvič nosila zmagovalca uvodnega relija Vipavska dolina Marko Grossi in Tara Berlot (hyundai i20 R5).

To bo že 38. izvedba relija v Velenju, kjer so organizatorji iz AMTK Velenje tudi letos pripravili zanimivo traso devetih hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 106 kilometrov. Na reli, ki šteje tudi za pokal Mitropa in hrvaško državno prvenstvo, se je skupno prijavilo 88 posadk. Med temi je 38 slovenskih, še ena več pa vozi v konkurenci državnega prvenstva.

Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2), državna prvaka v reliju. Foto: Uroš Modlic

Štartno številko 1 bosta imela Marko Grossi in Tara Berlot (hyundai i20 R5), zmagovalca uvodnega relija v Vipavski dolini. Tam sta si privozila kar 30 točk naskoka pred največjim tekmecem Rokom Turkom s sovoznico Blanko Kacin (hyundai i20 rally2), ki sta po tehničnih težavah odstopila. Grossi bo imel na dirkalniku prvič štartno številko ena, Turk pa bo šel v soboto na progo kot četrti.

Pred njim bosta štartala lani drugouvrščeni z velenjskega relija Albert von Thurn und Taxis (škoda fabia rally2) in Darko Peljhan s sovoznikom Matejem Čarjem (VW polo proto), za njim pa še predlanski zmagovalec relija Velenje Nemec Dominik Dinkel (ford fiesta rally2). Skupno je prijavljenih osem dirkalnikov razreda Rally2 oziroma R5. Med Slovenci jih vozijo še Aleš Zrinski (škoda fabia rally2), Mitja Klemenčič (škoda fabia rally2) in Rajko Žakelj (peugeot 208 T16).

Nastop nemškega princa von Thurn und Taxisa bo zanimiv tudi zato, ker bo na dirko v Slovenijo prvič pripeljal najnovejšo generacijo Škodinega dirkalnika fabia RS rally2. Ta je nastal na novi generaciji modela fabia. Tak dirkalnik je bilo na slovenskih cestah že mogoče videti na testiranjih, ne pa tudi na uradni dirki.

Škodin dirkalnik v lasti ekipe Avstrijca Raimunda Baumschlagerja, ki ga bo v Velenju vozil Albert von Thurn und Taxis. Foto: Hannes Klingler

Mark Škulj in Pia Šumer (opel corsa rally4) bosta prva favorita med avtomobili z dvokolesnim pogonom. Foto: Aljaž Jež

Lahko kdo ogrozi Škulja?

Pod drobnogledom bo spet Divizija 2, kjer je na reli sicer prijavljenih več kot pol manj posadk kot na uvodni reli Vipavska dolina. Favorit je Mark Škulj s sovoznico Pio Šumer (opel corsa rally4), ki sta na uvodu dobila vse štiri hitrostne preizkušnje. Proti Velenju se ne odpravljajo nekatere najhitrejše posadke uvodnega relija.

Škuljev najresnejši tekmec bo lanski prvak Jan Medved s sovoznikom Izidorjem Šavljem (opel corsa rally4), na domačem reliju bosta visoko ciljala tudi Mitja Glasenčnik in Matej Pistotnik (peugeot 208 rally4). Opozoriti velja tudi na Simona Rončela in Davida Kavčiča (peugeot 208 rally4), ki sta letos osredotočena predvsem na pokal Mitropa.

V diviziji 3 tudi tokrat na štartu ne bo prvaka Matica Humarja, ki še ni usposobil dirkalnika, in tako sta favorita predvsem posadki Miklavčič-Černigoj in Kresnik-Cotič (obe renault clio RS). Divizija 1 je spet najbolj številčen razred za državno prvenstvo, izrazita vloga favorita pa pripada Domnu in Klari Slejko (opel adam cup). V boju za stopničke je še nekaj posadk, na primer Velkavrh-Velkavrh Gorenc (VW polo), Bratož-Gomizelj (renault clio), Česnik-Prelaz (MG ZR 105) in tudi domačina Anželak-Ločnikar (renault clio).