Letos ne bo dolgočasno: dva Slovenca za naslov najboljšega

Slovenski reli je od leta 2017 v popolni prevladi Roka Turka - ta je v zadnjih šestih sezonah osvojil 90 odstotkov vseh razpoložljivih točk in zmagal 77 odstotkov relijev za slovensko DP. Letos se zdi njegova pot do naslova, tako zaradi odstopa na uvodnem reliju kot manjšega zaostanka glavnega tekmeca Marka Grossija, najtežja do zdaj.

V času nekdanje Jugoslavije so avtomobilski navdušenci uživali že v dvobojih Romane Zrnec in Vojka Podobnika, pa nato Braneta Kuzmiča in Tihomirja Filipovića, nato Kuzmiča in Silvana Lulika, enako konec devetdesetih tudi v odličnih predstavah Andreja Jereba in Darka Peljhana. Tudi dvoboji Jereba in Tomaža Kaučiča so bili pred slabimi 20 leti prava poslastica. Vsaj dva tekmeca v boju za naslov državnega prvenstva pa sta kajpak predpogoj za zanimivo prvenstvo.

Marko Grossi je prvi izzivalec šestkratnega državnega prvaka Roka Turka. Foto: Uroš Modlic

Letošnja sezona se je v Vipavski dolini začela z odstopom prvega favorita in šestkratnega državnega prvaka Roka Turka (hyundai i20 rally2). Idrijčan, ki zadnja leta sicer živi v Kalcah pri Logatcu, je sicer še vedno najhitrejši voznik v državnem prvenstvu. Okvara turbinskega polnilnika na prvem reliju pa mu je zapletla pot do novega naslova državnega prvaka, saj je zmagal ravno njegov najresnejši, objektivno tudi edini tekmec Marko Grossi (hyundai i20 R5). Če bo Grossi na naslednjih relijih vsaj drugi, bo Turk za nadoknadenje “ničle” iz Vipavske doline potreboval zmage na naslednjih petih relijih.

“Ne glede na odstop ostaja načrt nespremenjen. Zanimajo me zmage v skupni razvrstitvi, torej tudi v mednarodni konkurenci. Če sem najhitrejši tam, potem je moja tudi zmaga za državno prvenstvo,” razmišlja Turk.

Turk in Grossi sta bila že lani najhitrejša voznika v slovenskem reliju. Foto: Uroš Modlic

Turk je sezono sicer začel zelo hitro, a po okvari turbinskega polnilnika je moral na uvodnem reliju Vipavska dolina odstopiti. Foto: Uroš Modlic

Vse od leta 2014 Turk v državnem prvenstvu ni bil slabši kot drugi. Foto: Uroš Modlic

Turk je prvo zmago v skupni razvrstitvi slavil leta 2015 v Velenju, od leta 2017 pa je slovenski reli povsem pod njegovo prevlado. Že med letim 2014 in 2016 pa je bil Turk trikrat državni podprvak.

Od leta 2017 do konca lanske sezone je bilo v slovenskem državnem prvenstvu izpeljanih 35 relijev, Turk pa jih je s sovoznikoma Blanko Kacin in Vilijem Ošlajem dobil kar 27 - torej 77 odstotkov vseh relijev. O Turkovi prevladi priča podatek, da je v zadnjih šestih sezonah osvojil kar 90 odstotkov vseh razpoložljivih točk za državno prvenstvo. V zadnjih treh sezonah je tekmecem prepustil pičlih šest točk.

Še največ jih je izgubil leta 2019, ko je imel na treh relijih tudi v tem obdobju edinega doraslega tekmeca - Boštjan Avbelj je dobil dva obračuna s Turkom, ta pa enega. Avbelj se je nato povsem usmeril v dirkanje v Italiji in se za naslov slovenskega prvaka nikoli ni resneje potegoval.

Statistika Roka Turka v sezonah 2017-2022:

št. relijev zmage odstopi prednost v točkah izgubljene točke za DP 2022 7 6 57 6 2021 6 6 65 0 2020 3 3 24 0 2019 7 4 1 63 42,5 2018 6 4 20,5 17,5 2017 6 4 1 21 35,5

Grossija odlikuje zelo atraktiven način vožnje. Foto: Uroš Modlic

Nekajkrat je dih vendarle zastal tudi Turku

Kljub Turkovi prevladi pa šest naslovov ni bilo samoumevnih in zlahka doseženih, kot bi nemara sklepali po tej statistiki. Leta 2017 je na reliju Vipavska dolina začel z odstopom in če ne bi na istem reliju odstopil tudi glavni tekmec Claudio De Cecco, bi konec sezone Turku v boju z italijanskim veteranom zmanjkalo točk.

Tudi predlani so Turku senzorji v dirkalniku vsaj dvakrat pošteno dvignili pritisk, zaradi velike prednosti si je lahko privoščil tudi prazne pnevmatike in celo menjavo teh sredi hitrostnih preizkušenj.

Foto: Uroš Modlic

“V Velenju se želim predvsem peljati konstantno in brez napak. Torej kar najhitreje do cilja,” napoveduje Grossi, ki mu zapiske zadnja leta bere Tara Berlot.

Portorožan ni od muh. Čeprav je v prvem delu svoje kariere zelo nihal v dosežkih in za dirkaškim volanom težko krotil svoj temperament, kar ga je nedvomno stalo nekaj lepih uvrstitev in s tem si je tudi prislužil naziv “slovenskega Colina McRaeja”, je postal v zadnjih dveh sezonah zelo konstanten.

V letih 2021 in 2022 je bil na relijih za slovensko DP le enkrat slabši kot drugi, zadnja dva relija pa je z nekaj Turkove pomoči celo zmagal. Vozi sicer eno generacijo starejši Hyundaijev dirkalnik, a zaostanek za Turkom je letos uspel spraviti pod sekundo na kilometer hitrostne preizkušnje. To predvsem pomeni, da Turk nima več toliko rezerve in manevrskega prostora in da bo predvsem težko nadoknadil vsako težavo, morebitno vrtenje ali prazno pnevmatiko.

Turk: “Jasno je, da bodo čez leto tudi razlike v slovenskem prvenstvu manjše kot lani. Ostali napredujejo oziroma so imeli za nadoknaditi kar veliko prostora, z lastnim napredkom pa ga seveda manjšajo.”

Kaj pa taktika?

Pred sezono je 41-letni državni prvak napovedal, da je nova krona v slovenskem reliju kljub mednarodnim ambicijam glavna prioriteta sezone. Zato bo lov s tujci na slovenskih relijih zdaj moral opravljati z manjšo mero previdnosti, seveda vsaj do takrat, ko se morda napaka ali slabša uvrstitev ne pripeti tudi Grossiju.

Turku bi šel na roko razplet, ko bi se razlika med obema manjšala. S tem bi se tudi zaostril njun dvoboj na hitrostnih preizkušnjah, takrat pa bi se povečale tudi možnosti za napake in preobrate. Če bo Turk preveč ušel Grossiju, bi bila iz vidika trenutne razdelitve točk to celo voda na mlin ambicioznega 29-letnega dirkača iz Portoroža.

Vse to je kajpak le teorija, za katero pa lahko izhodišča to soboto povsem premeša že 38. izvedba relija Velenje. Poleg najhitrejših slovenskih voznikov bosta v boju za sam vrh tudi nemški princ Albert von Thurn und Taxis (škoda fabia rally2) in predlanski zmagovalec, prav tako Nemec Dominik Dinkel (ford fiesta rally2). Organizatorji iz AMTK Velenje so za reli prejeli 89 prijav.