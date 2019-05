Najdražji kilometer ceste na svetu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francozi so v Normandiji postavili prvi kilometer ceste iz solarnih celic, ki bodo zagotavljale energijo za celotno mestno razsvetljavo. Zaradi zgodnje faze razvoja tovrstne oblike cest pa ta kilometer stane kar pet milijonov evrov.

Prvi tak projekt so Francozi izpeljali v mestecu Tourouvre-au-Perche v Normandiji. Tam so kilometer ceste pokrili s solarnimi celicami. Gre za del projekta francoske vlade, ki želijo na enak način urediti tisoč kilometrov francoskih cest.

Foto: Colas Celice za energijo mestne razsvetljave

Kilometer solarnih celic v Normandiji bo dnevno prevozilo okrog dva tisoč vozil. Celice bodo predvidoma zagotovile 747 kilovatnih ur električne energije, kar bo zadostovalo za energijo 3.400 mestnih svetilk.

Solarne panele so izdelali pri družbi Colas. Prekrili so jih s petimi zaščitnimi plastmi silicijeve smole. Pred uporabo v Normandiji so jih testirali v štirih parkih.

Kilometer ceste za pet milijonov evrov

Prvi kilometer solarnih panelov je stal kar pet milijonov evrov. Načrtovalci v prihodnje pričakujejo nižanje stroškov, saj bodo optimizirali način gradnje in postavljanja celic. Glede na učinkovitost ceste v Normandiji se bodo tudi odločili, ali je s podobnimi projekti smiselno nadaljevati tudi drugje po Franciji.

Foto: Colas