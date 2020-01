Najdba v skednju: kultni avtomobil rešili po 33 letih

Najdbe zapuščenih avtomobilov v različnih skednjih, lopah in garažah so vselej zanimive. Marsikdaj tam najdejo tudi maloserijske avtomobile visokih vrednosti, ki so jih njihovi lastniki tam iz neznanih razlogov prepustili zobu časa. Tak primer je tudi odkritje povsem zaprašenega deloreana v ameriški zvezni državi Wisconsin.

Prvič po 33 letih so ga potegnili iz skednja

Zadnja registracijska nalepka sega v leto 1986 in od takrat tega avtomobila ni nihče uporabljal. Kljuka vrat je bila odlomljena in tako sta jih morala na silo odpreti in si ogledati originalno notranjost avtomobila. Po besedah lastnika je ta avtomobil do zdaj prevozil od 30 do 40 tisoč kilometrov.

Po dveh tednih sta se Američana vrnila, naložila deloreana na prikolico in ga odpeljala domov. Med potjo je debelo plast prahu z avtomobila tudi odplaknil močnejši naliv.

Podjetje Delorean Motor Company je izdelovalo le ta avtomobil, in sicer med leti 1981 in 1983. Izdelali so jih okrog devet tisoč. Futuristični avtomobil z dvižnimi vrati sicer ni prepričal z zmogljivostmi, a zaradi vloge v omenjenem filmu je vseeno dobil kultni status.

Foto: Motorius

Foto: Motorius