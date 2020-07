Najdaljši podmorski kabel na svetu: to bo njegova naloga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

760 kilometrov med Veliko Britanijo in Dansko

Med Veliko Britanijo in Dansko so začeli izdelovati najdaljši podvodni kabel na svetu. Namenjen bo prenosu trajnostne energije, dolg pa bo kar 760 kilometrov.

Viking Link je projekt upraviteljev britanskega državnega energijskega omrežja in danske družbe Erginet. Kar 760 kilometrov dolg kabel, ki bo povezal Veliko Britanijo in Dansko, sestavljajo v Lincolnshiru. Celoten projekt je vreden dve milijardi evrov.

Za lažji dostop in boljši izkoristek (čezmerne) električne energije iz obnovljivih virov

Visokonapetnosti kabel z enosmernim tokom bodo položili in začeli uporabljati do leta 2023. Prenesel bo količino električne energije, ki bi zadoščala za oskrbo okrog 1,5 milijona britanskih domov, je poročal The Guardian.

Med Veliko Britanijo in Dansko se bo prenašala le električna energija iz obnovljivih virov. Prenos čezmerne oziroma odvečne energije bodo lahko izvedli v obe smeri.

V petih letih bodo kapaciteto kablov povečali za petkrat

Velika Britanija je trenutno s podobnimi kabli povezana s Francijo, Nizozemsko in Irsko. Kapaciteta teh prenosov znaša pet gigavatov. Do leta 2025, ko se bodo Britanci poleg z Dansko povezali tudi z Nemci in Belgijci, bo ta kapaciteta narasla že na 25 gigavatov.

Podobni prenosi prek podvodnih kablov lahko znatno izboljšajo stabilnost omrežij in bolje razporedijo dosegljivo energijo iz obnovljivih virov, vendarle pa imajo te rešitve tudi določene negativne vplive na podvodni svet.