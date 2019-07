Najcenejša vstopnica v Porschejev svet 911 #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po lanskoletnem prihodu nove generacije kultne 911 so pri Porscheju zdaj predstavili še vstopno različico. Carrera coupe predstavlja najcenejšo izbiro v svetu športne 911, ki je na voljo tudi v brezstrežni različici.

Foto: Gašper Pirman

48 kilovatov manj

Vstopna različica 911, ki jo bo poganjal trilitrski šestvaljnik z 283 kilovati (11 kilovatov več kot prej) in 449 njutnmetri navora, je za naročilo že na voljo. V Nemčiji se cene pričnejo pri 105 tisoč evrih, kar je petnajst tisoč evrov manj kot stane 911 carrera S. Motor z dvema turbinama je povezan z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom PDK, do stotice pa kljub 48 kilovatom manj v primerjavi s carrero S potrebuje vsega 4 sekunde. Ob izbiri dodatnega paketa sport chrono pa se ta čas spusti še za dodatni dve desetinki.

Ta motor je na voljo tudi pri kabrioletu, ki je v primerjavi s kupejem za dve desetinki počasnejši do stotice in ima tri kilometre na uro nižjo maksimalno hitrost (290 kilometrov na uro).

Vizualne razlike so minimalne

Vizualno se 911 carrera močno opira na močnejša modela carrera S in 4S. Vstopna različica ima nekoliko manjša platišča (19 palcev spredaj, 20 palcev zadaj) in manjše zavorne kolute s štiribatnimi zavorami. Poleg manjših platišč so pri Porscheju spremenili zaključka izpušne cevi, ki sta zdaj oglate oblike.

Če si bo bodoči kupec zaželel, da je njegov vstopni 911 vizualno podoben močnejšemu z oznako S, lahko to preprosto stori z nakupom večjih pnevmatik, keramično-kompozitnih zavor in ovalnima zaključkoma izpušne cevi. V notranjosti je še vedno nameščen 10,9-palčni zaslon, za odlične vozne lastnosti pa skrbijo elektronsko nadzorovani blažilniki in različni vozni profili.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman