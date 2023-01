Najcenejša dacia bo dobila močnejši motor

Dacia je na avtosalonu v Bruslju pokazala novo različico električnega springa. Poimenovali so jo extreme, poleg nekaterih vizualnih dodatkov pa prinaša tudi 15 kilovatov močnejši motor, ki bo enemu najpočasnejših avtov na naših cestah pomagal pri hitrejšem pospešku. Zaradi novega elektromotorja in menjalnika ima spring extreme deset kilometrov daljši doseg v mestu, a pet kilometrov krajši v mešanem voznem ciklu.

Dacijin spring je do zdaj poganjal elektromotor z vsega 33 kilovati, zato je bil spring eden najpočasnejših novih avtomobilov na naših cestah. Z novim elektromotorjem z 48 kilovati bo postal bolj živahen in odziven, skupaj z novim menjalnikom pa naj bi pri Dacii izboljšali tudi vsakodnevno uporabnost - predvsem zunaj mest.

Spring ostaja kralj mestne vožnje

Zaradi majhnih dimenzij je bil spring idealen partner za mestno vožnjo. Imel je ravno prav dosega, ki pa se je z novim pogonskim sklopom nekoliko povečal. Po merilnem ciklu WLTP bo voznik v mestu prevozil deset kilometrov več (305 kilometrov) oziroma v mešanem ciklu 220 kilometrov, kar je pet kilometrov manj kot pri šibkejšo gnanem springu. Baterijski sklop z zmogljivostjo 26,8 kilovatne ure ostaja nespremenjen.

Nova barva zunanjosti - lišajska kaki

Lišajska kaki karoserijska barva je odtenek zelene, ki spominja na mah in zemljo ter naj bi po besedah predstavnikov Dacie poudarjala povezanost znamke z naravo. Zunanja ogledala, strešne prečke in pokrovčki na platiščih so obarvani v kontrastno bakreno barvo, v plastične zaščite na vratih pa je vtisnjen vzorec topografskih linij. Novost je tudi nov logotip znamke, ki smo ga videli že pri drugih modelih.

Vse od začetka prodaje v Evropi (2021) je Dacia prejela več kot sto tisoč naročil. Čeprav so številni mislili, da bo spring uporaben le kot drugi avto v družini, so podatki podjetja povsem drugačni. Med tednom ga kar 90 odstotkov vseh kupcev uporablja kot glavno prevozno sredstvo. Z njim v povprečju vozniki na dan prevozijo 31 kilometrov s povprečno hitrostjo 26 kilometrov na uro. V 75 odstotkih so lastniki svojega springa polnili doma, čas polnjenja pa je v povprečju znašal tri ure in pol.

Foto: Dacia

Foto: Dacia