Najboljši paket za brezskrbne počitnice na obzorju

Postopoma se vračamo v utrip vsakdana, kot smo ga poznali nekoč. Virus sars-cov-2 je posegel na vsa področja našega življenja, v posel in prostočasne dejavnosti, vplival pa je tudi na stanje na cestah, kjer med epidemijo ni brnelo toliko jeklenih konjičkov. Nič nenavadnega, pred kratkim se je tako rekoč ustavilo življenje in smo bili primorani ostati doma, zato so bili manj obremenjeni tudi naši jekleni konjički.

To poletje dopustujemo doma, kajne? Letos so naši avtomobili mirovali dlje časa kot običajno – tudi to je eden od razlogov, da pripravi na poti po slovenskih cestah, tudi če nas zgolj vodijo v tujino, na dopustovanje, počitnice ali daljša potepanja, posvetimo dodatno pozornost.

Dejstvo je, da je treba vozilo vseskozi redno in skrbno vzdrževati. Tudi priprava vozila na poletje je opravilo, ki se mu moramo v tem obdobju posvetiti pravzaprav vsakič. A v letošnjem letu mu moramo zaradi daljšega mirovanja vozil nameniti dodatno pozornost.

Dolge vožnje po vročini in stanje v zastojih so dodatna obremenitev za naše vozilo. Kako poskrbeti, da dopustniška vožnja ne bo pustila posledic na vašem avtomobilu, in kako pripraviti ga na poletje, razkrivamo v tem prispevku.

zanesljivo skrbnim, strokovnim in pooblaščenim Osnovno pripravo in pregled vozila lahko vozniki opravite sami, a da bi se izognili morebitnim poznejšim težavam na cesti, zahtevnejša opravila prepustite, strokovnim in pooblaščenim serviserjem Citroën , ki vas pričakujejo v mreži 25 centrov, razporejenih po vsej Sloveniji.

Opremite se in poskrbite za varnost

Katere "malenkosti" oziroma kaj natanko lahko torej sami postorite po "spomladanskem počitku" jeklenih konjičkov?

Predvsem temeljito poskrbite za udobno potovalno okolje za voznika in sopotnike, očistite vozilo, stekla, tesnila stekel in tudi elemente podvozja, če še niste. Napolnite posodo s tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla. Poskrbite za varnost – za to, da so preproge v avtomobilu ustrezno nameščene in pritrjene. Poleg vozila poskrbite tudi za obvezno opremo v njem: za varnostni trikotnik, prvo pomoč z veljavnim rokom (za pretečenega vas lahko doleti plačilo kazni), poln komplet žarnic. V prtljažniku naj bo vedno rezervna količina tekočine za vetrobransko steklo, priporočljivi pa so tudi gasilni aparat, vlečna vrv in baterijska svetilka.

Preden se odpravite na pot, preverite tudi sistem peri/briši, metlice brisalcev, ki jih je priporočljivo zamenjati najmanj dvakrat na leto, in pnevmatike, najpomembnejši stik vozila s cestiščem (o tlaku in profilu pnevmatik ter akvaplaningu več v nadaljevanju).

Preostala oziroma zahtevnejša opravila prepustite usposobljenim strokovnjakom pooblaščenih servisov Citroën, ki najbolje vedo, kaj je najboljše za vaše vozilo.

Vsak Citroën ima svoj načrt rednega vzdrževanja, ki se razlikuje glede na model, ki ga vozite, in tip motorja, ki ste ga izbrali. Pooblaščeni serviserji Citroën vam pomagajo razumeti, vedo in znajo razložiti, kaj potrebuje vaš avto ob trenutnem in vsakem naslednjem servisu. Visoko usposobljeni tehniki, ki uporabljajo originalne nadomestne dele Citroën, so vam na razpolago, da bo servisna storitev vašega vozila opravljena najboljše.

Vozilo je treba redno in skrbno vzdrževati. Če imamo ob tem dodatne koristi, ugodnosti, še toliko bolje, kajne? S posebno ponudbo, paketom Brezskrbne počitnice, opravljenim pregledom 20 vitalnih točk vašega vozila, lahko pri rednem servisu še prihranite.

Ob opravljenem pregledu 20 vitalnih točk vozila vam pri Citroënu podarijo 20 evrov popusta na redni servis.

Zapeljite v najbližji pooblaščeni servis Citroën na pregled 20 vitalnih točk vozila za le 19,99 evra ter prihranite 20 evrov pri rednem servisu po priporočilih znamke Citroën. Pri Citroënu so zanesljivo skrbni in se prepričajo, da imamo zanesljiva vozila za varno udeležbo v prometu. Pregled vitalnih točk vozila priporočajo tudi vsem voznikom in vozilom drugih znamk.

Njihovi zanesljivo skrbni strokovnjaki vam bodo med drugim pregledali:

Svetlobne in zvočne signale

Citroënovi strokovnjaki bodo poskrbeli za svetlobne in zvočne signale ter preverili, ali iz kabine vidite dobro in ali ste vidni. Ali ste vedeli, da je tveganje za prometno nesrečo ponoči trikrat večje kot podnevi in da so takrat nesreče še enkrat hujše kot podnevi? Slaba osvetlitev ima lahko resne posledice: 25 odstotkov prometnih nesreč se zgodi zaradi spremenjene vidljivosti.

Stanje karoserije in stekel

Karoserija ščiti vaše vozilo in mu daje lep videz. Z vzdrževanjem ali popravilom karoserije svojega vozila si zagotovite brezskrbnost.

Enako velja za pregled stekel: ne pozabite, da kdor vidi dlje in bolje, lahko vozi varneje. Prej ko opazite nevarnost, več časa imate za pravilen odziv.

Zanesljivo skrbni strokovnjaki iz Citroëna vam bodo celovito pregledali avtomobil in ga pripravili na poletne poti.

Stanje akumulatorja

Akumulator je baterija, v kateri je shranjena električna energija. Ste prepričani, da zanj skrbite dovolj skrbno? Naj vas na to ne opomni trenutek, ko avtomobila ne moremo več tekoče zagnati. Vsake toliko časa preverimo, ali se je na priključkih nabrala umazanija. To lahko sami očistimo z žičnato krtačo. V akumulator je treba občasno doliti tekočino, vendar to delo zaradi jedkosti tekočine raje prepustimo zanesljivo skrbim strokovnjakom, pooblaščenim serviserjem Citroën.

Vzmetenje

Amortizerji vašega vozila se postopoma obrabljajo. Kot voznik nezavedno prilagajate svoj slog vožnje tej obrabi, vendar pa ima ta neopazna obraba neprijetne posledice tako za vaše udobje kot tudi za vašo varnost. Obrabljeni amortizerji vplivajo na lego vozila na cesti, zaviranje ter udobje voznika in potnikov med vožnjo. Ne tvegajte in se oglasite pri zanesljivo skrbnih strokovnjakih znamke Citroën.

Raven tekočin (za pranje stekel, hladilno, zavorno in motorno olje, olje za servovolan)

V vašem vozilu je cel kup najrazličnejših tekočin. Nekatere skrbijo za delovanje motorja, druge za delovanje zavor, potem so tu tekočine, ki pripomorejo k preglednosti. Na večino teh tekočin je treba biti pozoren, saj vse po vrsti skrbijo za varnost in pravilno delovanje vozila, a kljub temu ni treba vseh znati zamenjati ali doliti. Za takšne stvari obstajajo zanesljivo skrbni strokovnjaki pooblaščenih servisov Citroën.

Stanje zavor, ploščic in diskov

Zavore so primarni varnostni sistem vašega vozila. Zavorne ploščice, zavorni koluti in hidravlični deli so ves čas pod obremenitvijo, zato se sčasoma obrabijo. Bistvenega pomena je, da poskrbite za njihovo redno kontrolo. Ne odlašajte s pregledom!

Delovanje brisalcev in pralne naprave

Delovanje brisalcev smo deloma že omenili, to je tudi eno izmed področij, na katerem lahko veliko postorite sami. Življenjska doba brisalcev je sicer odvisna od več dejavnikov. Imajo namreč zelo tanko in občutljivo gumico, ki mora biti zelo prožna in svoje delo opravljati brezhibno, še posebej v deževnih razmerah. Roka brisalcev namreč opravi zelo veliko premikov in vsaka najmanjša napaka na gumici se že pozna pri kakovosti brisanja stekla. Priporočljivo jih je zamenjati najmanj dvakrat na leto: pred zimo in nato po njej. Obdobje pred poletjem je zagotovo pravi čas za to.

Obrabljenost pnevmatik in tlak v njih

Sami lahko veliko naredimo tudi za pnevmatike. V vsakem primeru pa vam jih bodo pregledali tudi strokovnjaki iz Citroëna. Redno preverjajte tlak v pnevmatikah, ta naj bo skladen s priporočeno vrednostjo (to piše na stebričku vrat voznika). Rahlo nižja vrednost, ki jo povzroči naravni pretok zraka prek sestavnih delov, je povsem običajna. V poletnih nalivih je ustrezen profil zelo pomemben za varnost. Pred odhodom na daljšo poletno vožnjo obvezno najprej preverite stopnjo obrabe (glejte indikatorje na pnevmatiki in njeno starost), predvsem pa globino profila pnevmatik: to morate storiti na celotnem obsegu in širini tekalne plasti. Globina kanalov mora biti zadostna, saj ima ključni pomen pri voznih lastnostih in predvsem v primeru nalivov lahko prepreči splavanje avtomobila oziroma akvaplaning, ki lahko povzroči popolno izgubo oprijema in pomeni resno tveganje za nesrečo.

Koristni paketi Na pooblaščenih servisih Citroën si zagotovite pregled delovanja klimatske naprave in ne nazadnje tudi njeno razkuževanje (dezinfekcijo). V sistemu klimatske naprave se namreč med delovanjem ustvarja kondenz, zato nastanejo razmere za razvoj mikroorganizmov, kar neprijetno vpliva na počutje in zdravje potnikov v vozilu. V mreži Citroën so pripravili širok nabor paketov, s katerimi bodo poskrbeli za učinkovito delovanje klimatske naprave vašega avta. Pregled delovanja klimatske naprave z dezinfekcijo je zdaj na voljo za le 19,99 evra. Ponudba vključuje vizualni pregled glavnih komponent klimatskega sistema, pregled stanja filtra zraka potniškega prostora, preizkus tlaka hladilnega plina klimatskega sistema, preizkus temperature zraka, ki skozi ta sistem vstopa v potniško kabino, dezinfekcijo zračnih poti klimatske naprave. Izdelki meseca V servisni mreži Citroën je vsak mesec na voljo tudi nekaj izdelkov (tako imenovani Citroënovi izdelki meseca), ki so sezonsko zanimivi, uporabni, cenovno nadvse konkurenčni, dostopni pa so tudi voznikom drugih znamk. Do konca julija je skrbnim voznikom na voljo tekočina za čiščenje vetrobranskih stekel za le 1,25 evra.

Poleg zanesljive skrbi za vaše vozilo pri pooblaščenih serviserjih Citroën pa lahko kot član kluba My Citroën uživate tudi v številnih dodatnih ugodnostih. Članstvo v klubu je brezplačno ter vam tako in drugače prinaša številne prednosti. Da bodo počitniška potepanja brezskrbna, je poleg obvezne opreme in brezhibnega vozila potrebna tudi dodatna oprema.

Članom kluba zvestobe za fizične osebe MyCITROËN plus in kluba za pravne osebe MyCITROËN za podjetja so izdelki na voljo po ekskluzivnih cenah.

Za brezskrbna potovanja so do konca avgusta za vse člane kluba za kar 40 odstotkov znižani nosilci za kolesa (strešni in za na kljuko), za 30 odstotkov pa so znižani tudi strešni kovčki.

Uživajte torej v sezoni dogodivščin z nepogrešljivo opremo za popolne izlete in potovanja. Pa srečno in varno na cesti!