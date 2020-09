Naprodaj eden najbolj prepoznavnih avtomobilskih objektov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

McLaren bo prodal in nazaj najel poslopje v Wokingu

Mclaren se je odločil za prodajo osrednjega poslopja in sedeža družbe v Wokingu, ki spada med najbolj prepoznavne sedeže avtomobilskih proizvajalcev. V primeru prodaje bodo poslopje od kupca najeli nazaj.

Foto: Mclaren

McLaren ima poslopje v Wokingu v lasti od leta 2004, prodajo pa pričakujejo že do konca letošnjega poslovnega leta. Okvirna pričakovana cena za prodajo znaša več kot 200 milijonov britanskih funtov.

Objekt je prepoznaven po edinstveni oblikovni zasnovi, pod katero se je podpisal arhitekt Norman Foster. Je del 50-hektarskega področja pri Wokingu, kjer je tudi več umetnih jezer. Ta zagotavljajo 50 tisoč kubikov vode, ki jo pri McLarnu uporabljajo tudi za hlajenje stavb in kot protiukrep toploti iz vetrovnih tunelov. Del poslopja so med drugim tudi restavracija za 700 ljudi, fitnes in bazen.

Prodaja del varčevalnih ukrepov in lova za svežim denarjem

Prodaja vključuje tri osnovna poslopja, tudi lasten tehnološki center in proizvodno halo superšportnih cestnih avtomobilov. Pogoji prodaje so sicer jasni. Kdor bo kupil poslopja v Wokingu, jih bo za več let oddal nazaj McLarnu.

To je še eden v vrsti varčevalnih ukrepov, ki jih je moral McLaren narediti po izbruhu krize zaradi covid-19. Zaradi tega so utrpeli velik primankljaj prihodkov, zato družba potrebuje svež denar. Maja letos so že odpustili 1.200 zaposlenih, kar je bila več kot četrtina vse delovne sile.

Foto: Reuters