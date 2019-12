Ujeti na cesti: novi zamaskirani prestižni mercedesi #foto

Foto: Gašper Pirman Mercedesova modelna linija je v zadnjih letih vzcvetela in zdaj Nemci pokrivajo praktično vse avtomobilske segmente. Vztrajajo tudi Foto: Gašper Pirman v najbolj nišnih razredih, toda razred S bo za vedno ostal kralj ponudbe, ki postavlja tehnološka merila znotraj znamke. Leta 2021 bo na ceste zapeljal električni EQS, a to ne pomeni, da so pri Mercedesu končali razvoj običajnega razreda S.

W223, kot je kodno ime za novo generacijo, smo srečali pri Innsbrucku in čez nekaj deset kilometrov ujeli še karavano vsaj petih testnih mul. Nemci so v zimskih razmerah - tam je zadnjih nekaj dni snežilo - precej samozavestno kazali svojega novega paradnega konja. Poleg smučarjev so svoje fotoaparate pripravili številni novinarji, ki so bili na predstavitvi novega modela GLE coupe.

Pod kamuflažno nalepko se vsekakor skriva evolucija znane oblike. Najverjetneje bo novi razred S nosil kar nekaj oblikovnih potez, ki jih je nakazal že novi CLS. Videli smo tudi nekoliko večje sprednje in zadnje žaromete, a o aerodinamičnih rešitvah, ki bodo izboljšale učinkovitost modela, težko govorimo. Odštekana kamuflaža dobro opravi svoje delo.

SPYSHOTS: W223 Mercedes-Benz S-Class spotted testing again – interior reveals large touchscreen https://t.co/yvTd75qmdn — Paul Tan (@paultan) February 18, 2019

Videli smo limuzino, se kupe in kabriolet poslavljata?

Čeprav to še ni uradno, se v avtomobilskih krogih šušlja, da naj bi Mercedes ukinil kupeja in kabrioleta. Prav tako ni jasna prihodnost kratke različice razreda S. Nemci zaradi nizkih prodajnih številk stavijo predvsem na podaljšano različico, veliko pa si obetajo od različice maybach in predsedniškega pullmana.

Foto: Gašper Pirman