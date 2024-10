Foto: Gregor Pavšič Tesla letos še ne bo prenovila modela Y, lani najbolje prodajanega avtomobila na svetu. Dodali pa so novo različico s sedmimi sedeži. Dodatna dva sedeža v tretji vrsti prihajata z dodatnimi priključki za polnjenje USB-C, sedeži v drugi in tretji vrsti so zložljivi v ravno dno, dostop do tretje vrste pa je olajšan. Tak dodatek stane 2.500 evrov.

V primeru postavljene tretje vrste je prostornina prtljažnika še vedno 363 litrov. Ko je tretja vrsta zložena, je prostornina zadnjega prtljažnika 753 litrov.

Dodatek dveh dodatnih sedežev bo na voljo le za različico long range z dvojnim elektromotorjem. Taka tesla model Y s sedmimi sedeži v Sloveniji stane vsaj 55 tisoč evrov.