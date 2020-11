Minus 25 odstotkov: to je bilanca leta v Sloveniji

Avtomobilsko leto 2020 bo prav zagotovo zaznamovala epidemija novega koronavirusa, ki je prodajne salone zaprla že spomladi, zaprti pa so tudi trenutno. V zadnjih mesecih se je začel izkupiček trgovcev popravljati, kljub temu pa bo letošnji skupni upad težko kaj manj kot 25-odstoten.

Kljub temu pa je leto 2020 zaznamoval tudi prihod številnih zanimivih novih avtomobilov, med katerimi bodo spet izbirali zmagovalca v izboru Slovenski avto leta 2021. Finaliste za izbor pa določate prav bralci, zato vas vabimo k izpolnjevanju spodnje glasovnice.

V desetih mesecih trgovci prodali 15.610 avtomobilov manj kot lani

Oktobra so slovenskim avtomobilskim trgovcem uspelo prodati – gre za bruto prodajo, torej tudi za delni izvoz v tujino – 4.549 novih avtomobilov. To je bilo 1.434 avtomobilov oziroma 23,9 odstotka manj kot oktobra lani. Tudi tokrat so med posameznimi razredi, primerjano z oktobrom lani, prodajno zrasli električni avtomobili, in sicer za 89 odstotkov (96 vozil).

Na letni ravni slovenski avtomobilski bruto trg za lanskim izkupičkom prvih desetih mesecev zaostaja za 24,6 odstotka. To pomeni primanjkljaj 15.610 tisoč prodanih avtomobilov. Namesto lanskih 63.391 so jih letos prodali 47.781. Ponovimo, gre za podatke z vključenim izvozom. Skupno število avtomobilov, ki ostanejo v Sloveniji, je bilo v povprečju do zdaj nižje za okrog 30 odstotkov.

Foto: Gregor Pavšič