Med ponudnike električnih polnilnic vstopa tudi Telekom Slovenije

Telekom Slovenije je s partnerji razvil celovito rešitev pametnega polnilnega omrežja za podjetja, ki želijo elektrificirati svoj vozni park. Zasebno polnilno omrežje omogoča potrebam posameznega podjetja prilagojeno rešitev elektrifikacije voznega parka in možnost polnjenja električnih vozil za zaposlene ter druge uporabnike. Pri tem omogoča tudi samodejno prilagajanje moči polnjenja, s čimer merilno mesto varuje pred prekoračitvijo največje moči. Sistem za upravljanje e-polnilnic ponuja vse na enem mestu.

Primarna usmeritev v polnilnice AC za dalj časa parkirana vozila

Uporabniki lahko izbirajo med več tipi vrhunskih v EU izdelanih polnilnic AC in DC, ki imajo možnost počasnega, hitrega in ultrahitrega polnjenja. Imajo garancijo do pet let, dolgo življenjsko dobo in certifikat C4 – odpornost proti koroziji, vplivom morske soli in vode ter odpornost proti bledenju barve, ob tem imajo tudi standard odpornosti na zahtevne vremenske pogoje, dež, sonce in prah IP55 .

"V Telekomu Slovenije smo razvili celovito rešitev pametnega polnilnega omrežja, s katero podjetjem na ključ vzpostavimo vse potrebno za elektrifikacijo voznega parka. Pametno polnilno omrežje omogoča lažji prehod na električna vozila, nadzor in upravljanje polnilne infrastrukture, pregled nad delovanjem električnih polnilnic ter optimizacijo porabe električne energije. Gre primarno za segment polnilnic AC za dalj časa parkirana vozila, kar omogoča optimalno moč polnjenja in izkoristek priklopne moči za čim večje število hkratnih uporabnikov," poudarja Kristijan Melinc, vodja digitalne infrastrukture v Telekomu Slovenije.