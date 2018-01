Luksuzni avti v Bolgariji: od kod denar zanje?

Bolgarskim tožilcem so na cestah sumljivi tudi lastniki rolls-royceov. Fotografija je simbolična. Foto: Gašper Pirman

Pod drobnogledom le pet avtomobilskih znamk

Policija je dobila pristojnosti, da v prihodnjih treh mesecih na cesti ustavi in preveri lastnike najbolj luksuznih avtomobilov, registriranih v Bolgariji. Skupaj jih je 435, med njimi so vozila znamk, kot so Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Maybach, Rolls-Royce in Bentley. Ti avtomobili na cestah države, ki velja za eno najrevnejših v Evropski uniji, sicer predstavljajo zelo majhen delež, a zato toliko večji kontrast v primerjavi s preostalim povprečnim voznim parkom.

Na bolgarskem državnem tožilstvu pojasnjujejo, da želijo preveriti izvor denarja, s katerim so posamezni bogati Bolgari te avtomobile kupili. Pri tem niso natančno pojasnili, zakaj bodo preverjali ravno vozila omenjenih petih znamk.

Bolgari bodo prav tako pod drobnogled vzeli kupce dragih nepremičnin, za katere so odšteli več kot 300 tisoč evrov.