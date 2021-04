Limuzina, karavan ali SUV? Novi Citroënov C5 X želi biti vse. #foto

Citroën je obudil oznako C5, ki ji je dodal črko X, s tem pa je limuzina dobila še ščepec terenskega pridiha in nekatere lastnosti karavana. Torej, C5 X se oblikovno opira na koncept CXperience iz leta 2016 in prinaša oblikovne rešitve, ki jih do sedaj še nismo videli. Še vedno stavi na udobnost, prostornost in vizualno drugačnost. Na slovenske ceste bo zapeljal proti koncu letošnjega leta.

Naj sprva nekaj besed namenimo njegovi zunanji podobi. Francozi so pod eno streho združili kar tri svetove, ki do sedaj niso bili vpeti v en sam model in za katere se je zdelo, da jih medsebojno ni mogoče kombinirati. C5 X ima tako obliko karavana s kupejevsko strešno linijo na zadku in obenem nekaj terenskih dodatkov, ki so vzeti iz sveta terenskih vozil. Na obeh koncih so vgrajeni žarometi LED v obliki črke V, celotno vizualno podobo pa začini še visoka bočna linija.

Popotovanje kot na zračni blazini

Pri Citroënu seveda niso pozabili na svojo prepoznavno tehnologijo advanced comfort z aktivnim vzmetenjem, ki prinaša udobno vožnjo na vseh podlagah. C5 X v dolžino sicer meri 4.805 milimetrov, v širino 1.865 milimetrov in v višino 1.485 milimetrov − dimenzijsko pa je zelo podoben karavanskemu volkswagen passatu. Medosna razdalja je 2.785 milimetrov, kar prinaša največ prostora za kolena potnikom na zadnji klopi. Prtljažni prostor pa ima 545 litrov prostornine oziroma se razširi na 1.640 litrov ob podrti zadnji klopi.

Foto: Citroën

Brez dizlov, hibrid ali bencin

Paradni konj znamke bo na voljo kot priključni hibrid ali z bencinskimi motorji. Najmočnejši v ponudbi bo priključni hibrid z 1,6-litrskim bencinskim motorjem in elektromotorjem, kjer se sistemska moč ustavi pri 165 kilovatih. Doseg po WLTP znaša 50 kilometrov, in vožnja v električnem načinu bo omejena na 135 kilometrov na uro. O bencinskih motorjih za zdaj ni podatkov, saj so pri Citroënu tokrat izpostavili le priključnega hibrida, ki bo imel dodatno vgrajeno še izpopolnjeno vzmetenje in tri vozne profile.

V notranjosti velik zaslon in barvni projicirni zaslon

Na armaturno ploščo so pri Citroënu vgradili 12-palčni zaslon na dotik, a klimatsko napravo se bo upravljajo preko fizičnih stikal. Na voljo bodo tudi pametni pomočnik, štirje priključki USB, omogočene bodo posodobitve preko zraka in med drugim tudi brezžično polnjenje mobilnega telefona.

Novost je tudi barvni projicirni zaslon, ki podatke prikazuje neposredno na vetrobranskem steklu. Avtomobil bo imel celoten nabor varnostno-asistenčnih sistemov in tudi možnost polsamodejne vožnje drugega nivoja.

V Sloveniji C5 X pričakujemo proti koncu letošnjega leta.

Citroën se vrača h klasiki, prav tako tudi pri upravljanju klimatske naprave, ki bo mogoča preko fizičnih stikal. Foto: Citroën

Foto: Citroën

Foto: Citroën