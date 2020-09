Letalo prihodnosti s potniki v krilih? Prvi test so že opravili.

Na univerzi v Delftu na Nizozemskem razvijajo zanimiv koncept nove strukturne in oblikovalske zasnove letal. Zamislili so si koncept letala v obliki črke V. Ta ima v primerjavi z današnjimi letali manjšo maso, kar bi ob boljši aerodinamiki pomagalo predvsem pri zniževanju porabe goriva. To je eden ključnih dejavnikov letalske industrije, tako z vidika stroškov kot tudi vpliva na okolje. V primerjavi z airbusom A350-900, danes najbolj dovršenim potniškim letalom, bi tak koncept lahko zmanjšal porabo goriva do 20 odstotkov.

Računalniška podoba letala zasnove V Foto: TU Delft

Konceptno letalo ima v krilih tako prostor za potnike, prtljago in tudi gorivo. V osnovni različici bi imel prostora za 314 potnikov. Kljub drugačni zasnovi bi bil razpon kril enak kot pri airbusu A350 in tako bi tako letalo lahko pristajalo in vzletalo z obstoječih letališč.

V Delftu so s pomočjo nizozemske letalske družbe KLM najprej izdelali pomanjšani model letala. Model je dolg 2,76 metra in ima razpon kril dobre tri metre, njegova masa pa znaša 22,5 kilograma. Pravi koncept bi bil sicer dolg 55 metrov.

Med testnim poletom je model letala dosegel hitrosti do 150 kilometrov na uro. Foto: TU Delft

Za uspešno in varno upravljanje modela so bili potrebni trije "piloti". Eden izmed njih je model upravljal, preostala dva sta mu sporočala podatke o hitrosti, višini in nagibu letala. Foto: TU Delft

Kljub pomislekom je letalo brezhibno vzletelo

Kljub temu pa so s testom pomanjšanega modela opravili pomemben preizkus, saj tudi inženirji niso bili povsem prepričani o obnašanju letala pri vzletu in pristanku. Skrbela jih je predvsem faza vzleta in sposobnost prehoda letala v rotacijo. Testni polet je kljub nekoliko tršemu pristanku potekal nemoteno.

Sam polet je sicer trajal pet minut, letalo pa je v zraku doseglo hitrosti do 150 kilometrov na uro. Letalo so morali s tal upravljati trije piloti. Prvi ga je prek oddajnika nadzoroval, preostala dva pa sta mu sporočala podatke o hitrosti, višini in nagibu.

Spremembe v letalski industriji se zgodijo postopno in počasi

Glede uporabnosti koncepta so na univerzi še zadržani, saj se spremembe v letalski industriji dogajajo postopno in počasi. Klasična zasnova letala s trupom in krili je v uporabi že dolgo, kar ni naključje, nove zasnove pa so povezane prav z željo po iznajdbi bolj trajnostne zasnove letal prihodnosti.

Nizozemci bodo koncept letala razvijali in izpopolnjevali še naprej. Ena izmed želja je prav tako standardni kerozin kot pogonsko gorivo zamenjati z utekočinjenim vodikom.