Leta 2022 prvič, kaj sledi? Ta cesta bo gostila velik spektakel.

Hitra in atraktivna cesta proti Rebrnicam bo oktobra prihodnje leto predvidoma gostila zadnjo od napovedanih 13 avtomobilskih dirk v Sloveniji. Med temi bo več kot polovica relijev, prvi med temi bo že 8. in 9. aprila v Vipavski dolini.

Leta 2022 bomo v Sloveniji predvidoma videli 13 avtomobilskih dirk, kaže osnutek koledarja nacionalne panožne zveze AŠ2005. V koledarju je med napovedanimi slovenskimi prireditvami šest relijev, pet gorskih dirk in dve dirki v avtokrosu. Prva dirka bo reli v Vipavski dolini, ki bo sredi aprila na sporedu dva tedna pred načrtovanim (promotor in FIA ga še nista potrdila) relijem za svetovno prvenstvo na Hrvaškem.

Pogled s predvidenega štarta nove gorske dirke proti Rebernicam. Foto: Gregor Pavšič

Ena največjih novosti sezone 2022 bo potekala na njenem samem zaključku. Oktobra bo namreč na sporedu nova gorska dirka, ki bo potekala po stari cesti od Podnanosa proti Razdrtemu. Tam so pred kratkim še zelo slabo cesto zdaj povsem preuredili, trenutna dela naj bi končali do pomladi. Cesta je široka, zelo hitra in ima ponekod tudi že nameščene dvojne varnostne ograje. Cesta bi bila lahko primerna za organizacijo vrhunskih gorskih dirk tudi višje mednarodne ravni.

Dirko bo organiziralo društvo Ajdovščina Motorsport, v katerem sta gonilni organizacijski sili nekdanji dirkaški as Silvan Lulik in Martin Štucin. Dolžina proge bo predvidoma vsaj pet kilometrov, štart pa blizu odcepa za Nanos.

Napovedane avtomobilske dirke v Sloveniji za leto 2022:

8.-9. april 2022 reli Vipavska dolina 23.-24. april 2022 avtokros Moravče 7.-8. maj 2022 GHD Tolmin 26.-28. maj 2022 reli Velenje 9.-10. julij 2022 GHD Gorjanci 23.-24. julij 2022 reli Železniki 5.-7. avgust 2022 GHD Lučine 2.-4. september 2022 GHD Ilirska Bistrica 22.-24. september 2022 reli MAHLE Nova Gorica 8.-9. oktober 2022 avtokros Moravče 8.-9. oktober 2022 GHD Rebernice 14.-15. oktober 2022 reli Soča Valley, Kobarid 5.-6. november 2022 reli Idrija

Cesta iz Podnanosa proti Razdrtemu je zelo hitra in tekoča, za vse nastopajoče tekmovalce bo predstavljala zelo resen test. Cesta ima za gorske dirke zagotovo tudi mednaroden potencial. Foto: Gregor Pavšič

Martin Štucin in Silvan Lulik sta gonilni sili društva Ajdovščina Motorsport, ki poleg gorske dirke napoveduje tudi vnovičen atraktiven reli v Vipavski dolini. Foto: Gregor Pavšič

V osnutku koledarja kar sedem relijev, od tega dva za evropski reli pokal FIE

Omenjeno društvo poleg gorske dirke načrtuje tudi ponovno organizacijo relija. To bo prav omenjeni uvodni reli državnega prvenstva v Vipavski dolini, ki slovi po odličnem obisku gledalcev in dobrem vzdušju. Če bodo Hrvati res vključeni v koledar svetovnega prvenstva (FIA ga potrdi 15. decembra), bi lahko kakovostne tuje posadke reli po drsečih ovinkih okrog Ajdovščine in Vipave izkoristile tudi za preizkus pred hrvaškim spektaklom.

V reliju sicer večjih novosti ni. Domače relije bodo organizirali v Velenju, Železnikih, Novi Gorici - ta bo spet štel za evropski reli pokal FIE - in Idriji. Vseh relijev je v osnutku koledarja kar sedem, poleg naštetih namreč še hrvaški reli Delta v Zagrebu. Tako kot novogoriški je tudi ta reli del evropskega reli pokala FIE.

Državni prvak v gorskih dirkah je letos spet postal Milan Bubnič (lancia delta). Foto: Uroš Modlic

Državno prvenstvo gorskih dirk se začne 8. maja v Tolminu, kar je teden pozneje kot letos. Preostale domače dirke so tudi že znane. To so dirke na Gorjance, ki pa se selijo iz junija v julij, dirka proti Lučinam in dirka za evropsko prvenstvo v Ilirski Bistrici. V tujino bo treba za točke državnega prvenstva že junija v Avstrijo, in sicer v okolico Strassberga, jeseni pa še na dirko za evropsko prvenstvo v Buzet. Kot že rečeno, bo zaključek sezone predvidoma 9. oktobra z dirko proti Rebrnicam.

Vse krožne dirke za zdaj ostajajo v tujini

V koledarju državnega prvenstva sta za zdaj načrtovani dve dirki v avtokrosu, za zdaj pa v osnutku koledarja ni krožnohitrostnih dirk na dolenjski stezi Gaj. Vse krožne dirke so za zdaj načrtovane v tujini, prva bo predvidoma aprila na madžarskem Hungaroringu pri Budimpešti.

Ker so vse prireditve v osnutku koledarja še predmet potrditve FIE, nacionalnih panožnih zvez in organizatorjev, so v prihodnjih mesecih še mogoče spremembe.