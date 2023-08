V hrvaški Istri smo na parkirišču opazili zanimiv starodobnik in sicer Volvov karavan z oznako 245 GL. Pravi karavan stare šole, ki ga zaznamuje “škatlasta” oblika in zato zelo dober izkoristek prostora v notranjosti, je sodeč po registrskih oznakah v Istro pripeljal iz Nizozemske. Na sprednjem odbijaču je imel nameščeni še dve dodatni meglenki.

Danes, ko v Evropi prodaja karavanom strmo pada, najbolj zaradi porasta športnih terencev, in jih nekateri proizvajalci umikajo iz ponudbe, je stari volvo ponudil spomin na preteklost, ko so imeli tovrstni karavani še veliko večji pomen.

Tak karavan je bil sicer dolg 4,9 metra, medosna razdalja pa je merila 2,64 metra. Foto: Gregor Pavšič

Oboževal ga je tudi ustanovitelj Ikee

Prvi klasični Volvov karavan je bila serija 140. Izdelovati so jo začeli leta 1966 in prinesla je kar veliko sprememb. Poleg oblike je bil to sistem poimenovanja s tremi ciframi (prva je predstavila serijo, druga število valjev in tretja število vrat), ta serija je imela tudi že zavorne diske na vseh kolesih. Volvo je izdelal več kot milijon volvov 140 in ta oblika avtomobila je preživela vse do devetdesetih let.

Naslednik serije 140 je bila serija 200, ki so jo v Evropi izdelovali med leti 1974 in 1993. Skupno so jih izdelali že 2,8 milijona. Zadnjega med njimi leta 1993 in ta avtomobil je še vedno v Volvovem muzeju. Karavana te serije iz leta 1993 je dve desetletji vozil tudi Ingvar Kamprad, ustanovitelj podjetja Ikea.

Pred 40 leti je bil s turbomotorjem najhitrejši karavan

Tak karavan je bil sicer dolg 4,9 metra, medosna razdalja pa je merila 2,64 metra. Med motorji je Volvo zanj krajši čas ponujal tudi šestvaljni dizelski motor z Volkswagnovim poreklom, pozneje so v nekatere različice vgradili tudi turbomotor.

To je bilo leta 1981, ko je volvo 245 postal najhitrejši karavanski avtomobil. Volva s fotografije pa so izdelali pred letom 1983, saj je Volvo takrat opustil oznako glede na število valjev in vrat - vsi modeli so imeli le še oznako 240.

Tudi napoved prvih namenskih električnih vozil pri Volvu kaže na športne terence. Foto: Volvo

Kako naprej?

Volvo je bil torej eden izmed utemeljiteljev karavanskih izvedb avtomobilov. Bodo ti postali del njegove prihodnosti ali le spomin na nekdanje avtomobilske čase? Vsaj kratkoročno se karavanom ne piše nič dobrega, toda dolgoročno je vodstvo Volva že večkrat poudarilo, da nanje resno računa.

Karavan je del Volvove tradicije in ko se bo znamka povsem prelevila v proizvajalca električnih avtomobilov, naj bi na namenski platformi izdelali tudi električnega karavana. Toda pred tem bodo v času klasičnih bencinskih modelov marsikje dobili prednost športni terenci. Volvo je nedavno v Veliki Britaniji s trga umaknil vse karavane (in nekatere limuzine), konkretno modele S60, V60 in V90.

Model XC60 je trenutno najbolje prodajani model Volva. Foto: PRIMA

Volvo je v prvem polletju 2023 globalno prodal 106 tisoč primerkov vozila XC60, njihovega najbolje prodajanega športnega terenca. XC60 je prodajno celotno linijo Volvovih limuzin in karavanov samostojno presegel za 70 odstotkov. Prodali so namreč 16 tisoč modelov V60 in 7.100 vozil V90, v obeh primerih torej karavanov.

V Sloveniji je karavanski model V60 v različici recharge še na voljo. V prvem polletju je Volvo v Sloveniji registriral 244 novih avtomobilov, med temi 14 modelov V60 in osem vozil V90 crosscountry. Na drugi strani so pri športnih terencih registrirali 90 vozil XC60 in 74 vozil XC40.

Foto - spomin na Volvove karavane serije 200

Foto: Volvo

Foto: Volvo

Foto: Volvo

Foto: Volvo

Foto: Volvo