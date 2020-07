Lamborghinijev sanjski čoln: poln presežkov za bogataše

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tecnomar for Lamborghini 63

Motorni čoln je Lamborghini izdelal skupaj z družbo Sea Group iz Italije. Ta nosi ime “Tecnomar for Lamborghini 63”. Številka v imenu je v znamenu letnice ustanovitve Lamborghinija (1963) in dolžine 63 čevljev (19,2 metra), a tudi oblikovno čoln povzema marsikatere značilnosti starih in obstoječih Lamborghinijevih superšportnikov.

Foto: Lamborghini

Da so čoln zasnovali pri avtomobilskem podjetju, je najbolj opazno pri krmilnem prostoru. Tam je nameščen čisto pravi volan in tudi oba gumba za zagon motorjev sta povsem enaka kot v cestnih superšportnikih. Za volanom se nahaja velik digitalni zaslon, kjer so integrirani tako nadzorni kot navigacijski sistemi.

Dva motorja V12 z močjo štiri tisoč “konjev”

Za pogon skrbita dva 24-litrska dizelska motorja V12 družbe MAN, ki vsaj proizvedeta po dva tisoč “konjev”. Najvišja hitrost s tem čolnom je lahko 111 kilometrov na uro

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini