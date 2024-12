V trčenju čolnov več ranjenih

V trčenju dveh čolnov v beneški laguni je bilo danes ranjenih več ljudi. Zasebno plovilo in vodni avtobus, t. i. vaporetto, ki se uporablja za javne linijske prevoze, sta trčila blizu pristajališča na beneškem otoku Sant'Elena, so sporočile pristojne lokalne oblasti.

Večina ljudi je bila lažje poškodovanih, eno od potnic, ki je padla s krova, pa so prepeljali v bolnišnico, poročajo tuje tiskovne agencije.

Glede na prve informacije je do trčenja prišlo, ker je zasebno športno plovilo zapeljalo s predvidene poti. V preiskavi sodelujeta tudi policija in obalna straža.

Benetke spadajo med najbolj obiskana mesta v Italiji. Že dolgo se sicer krešejo mnenja glede ladijskega prometa v mestu. Kritiki menijo, da se po kanalih vozi preveč plovil - poleg avtobusov so to med drugim še taksiji in gondole. V veljavi so strogi pogoji za vsa plovila, a se kljub temu redno dogajajo nesreče.