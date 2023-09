Lahko danes pade 31 let star rekord?

Po prvem dnevu relija v Novi Gorici vodi Darko Peljhan, ki je vse od leta 1992 najmlajši zmagovalec relija za slovensko državno prvenstvo. Peljhan ima 9,1 sekunde prednosti pred Markom Škuljem in če bi ga ta uspel prehiteti, bi prav 19-letnik popravil Peljhanov 31 let star rekord.

Prvi konec tedna maja 1992 se je začelo prvo državno prvenstvo v reliju v sveže samostojni Sloveniji. Na reliju Mazda Lizzy, ki je potekal med Ljubljano, Vrhniko in Planinskimi ridami, je presenetljivo zmagal mladi Darko Peljhan s sovoznikom Miranom Kacinom (VW golf rallye G60). To je bila za Peljhana kot voznika šele druga tekmovalna sezona. Ko je v Ljubljani stopil na ciljno rampo in prvič odpiral šampanjec, je bil star dobrih 21 let.

Peljhan leta 1990, ko je začel kot sovoznik pri Miranu Kacinu. Za volan se je usedel leto pozneje. Foto: Osebni arhiv

Več kot 32 let pozneje. Slovenija tako kot leta 1992 nima dirkališča, v avtomobilskem športu pa se je spremenil veliko in predvsem so se zamenjale generacije. Darko Peljhan pa še kar vztraja. Pri 53 letih vozi Volkswagnov dirkalnik polo proto, ki pa ima pod seboj Mitsubishijevo tehniko.

Njegov sovoznik je Matej Čar, ki je bil ob Peljhanovi prvi zmagi šele 11-letni navijač. Peljhan ima za seboj že proti 300 odpeljanih relijev in več kot 30 zmag za slovensko DP.

Tokrat odstop za Roka Turka in Blanko Kacin (hyundai i20 rally2). Foto: Gregor Pavšič Foto: Aljaž Jež

Danes bi lahko Peljhan rekord predal 19-letnemu Škulju

In po sobotnem delu relija v Novi Gorici, ki šteje za FIA evropski pokal, vodi v skupni razvrstitvi državnega prvenstva. Favorita Rok Turk (hyundai i20 rally2) in Marko Grossi (hyundai i20 R5) sta imela težave. Turku jo je zagodla tehnika in je moral odstopiti, Grossi je že zjutraj menjal gumo. To je odprlo možnosti za Peljhana, ki pa je pred nedeljo vseeno ohranil le 9,1 sekunde naskoka pred Markom Škuljem in Pio Šumer (opel corsa rally4).

Na vodilnih mestih sta tako voznika, ki bi lahko danes poskrbela za nov rekord. Če bi Škulj prehitel Peljhana, bi prav 19-letnik postal nov najmlajši zmagovalec relija v Sloveniji. Ko se je Škulj rodil, je leta 2004 Peljhan vozil že proti četrtemu naslovu državnega prvaka.

Morda z rekordom vseeno ne bo nič, saj bo iz ozadja prav gotovo napadal tudi sobotni jutranji osmoljenec Grossi. Portorožan, sicer vodilni v državnem prvenstvu in zato ima na svojem avtomobilu številk ena, za Peljhanom zaostaja minuto in 10 sekund.

Rezultati - po HP 9: 1. Lazslo-Berendi (škoda fabia rally2) 1:00:53,4; 2. Gassner-Mayrhofer (hyundai i20 R5) + 0:20,5, 3. Jurgensson-Oja (ford fiesta rally3) + 0:29,9; 4. Gill-Brkic (ford fiesta rally3) + 0:58,2; 5. Hadik-Kertesz (ford fiesta rally2); … uvrščenih 75 posadk



Rezultati - slovensko DP: 1. Peljhan-Čar (VW polo proto); 2. Škulj-Šumer (opel corsa rally4) + 0:09,1; 3. Zrinski-Vidmar (škoda fabia rally2) + 0:39,9; 4. Klemenčič-Ošlaj (škoda fabia R5) + 1:01,0; 5. Kovačič-Bobič (opel corsa rally4) + 1:02,8; 6. Grossi-Berlot (hyundai i20 R5) + 1:10,2; 7. Čendak-Markežič (renault clio rally5) + 1:28,4; 8. Medved-Šavelj (opel corsa rally4) + 1:37,3; 9. Fakin-Umek (peugeot 208 rally4); 10. Miklavčič-Černigoj (renault clio RS); …