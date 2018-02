Kupil dva avta, da mu "stražita" uvoz pred hišo

Oba smarta sta dobro vidna kot "stražarja" uvoza pred stanovanjskim poslopjem. Foto: Google Street View

Trika za lažji izvoz iz lastne garaže na ulico se je domislil prebivalec na ulici Kaiser-Friedrich Ring v Oberkasslu. V tem predmestju Düsseldorfa so parkirišča dokaj ozka. Če imate izvoz iz garaže ali z dvorišča neposredno na ulico, ga lahko zablokirajo tam parkirana vozila.

Dokler sta v voznem stanju in registrirana, sta lahko parkirana

Prebivalec večnadstropne hiše na omenjeni ulici v Oberkasslu se je domislil naslednje rešitve. Kupil je dva smarta fortwo in ju parkiral na obeh koncih svojega izvoza, je poročal lokalni RP Online. S tem je preprečil, da bi na tem mestu parkiral kdo drug in mu otežil izvoz. Oba smarta sta jasno vidna tudi na satelitskih posnetkih Google Maps.

Smarta sta na ulici zdaj parkirana že tri leta in tako nepremično varujeta uvoz oziroma izvoz. Početje domačina pa je povsem legalno. Kot so sporočile prometne institucije v Düsseldorfu, so lahko avtomobili na ulici parkirani, če so tehnično pripravljeni na vožnjo in registrirani.