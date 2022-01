Kriza z dobavo? Ne pri Rolls-Royceu, v zgodovini še nikoli tako dobro.

Po 2020 so pri Rolls-Royceu leto 2021 zaključili v rekordnih številkah in prodali največ avtov v svoji 117-letni zgodovini.

Po 2020 so pri Rolls-Royceu leto 2021 zaključili v rekordnih številkah in prodali največ avtov v svoji 117-letni zgodovini. Foto: Rolls-Royce

Pri Rolls-Royce so v lanskem letu prodali 5.586 avtov, kar se morda sliši malo, a gre za najvišjo številko v zgodovini podjetja. Britanski proizvajalec pregrešno dragih avtov v svoji 117 letni zgodovini še ni bil tako uspešen, povrhu vsega pa so v lanskem letu prodali za 49 odstotkov več avtov kot leta 2020, ki ga je zaznamoval začetek epidemije covid-19.

Britanci ob razkritju poslovnih rezultatov za lansko leto niso šli pretirano v podrobnosti. Izvedeli smo, da je bil najbolj priljubljen model športni terenec cullinan in nova generacija ghosta. Prodajni rekordi so padli praktično na vseh trgih, še posebej pa so zadovoljni s prodajo na največji trgih kjer izstopajo Kitajska, Severna Amerika in Azijsko-Pacifiška regija. Nabralo se jim je toliko naročil, da je ob današnjem naročilu dobava šele v tretjem četrtletju letošnjega leta.

Vse večje povpraševanje po unikatnih modelih

Pri Rolls-Royce so zaznali velik prirastek zanimanja za unikatne modele, kot je bil naprimer phantom oribe, ki so ga izdelali skupaj s svetovno poznanim podjetjem Hermès. Veliko povpraševanja je tudi za druge omejene različice kot je phantom tempus in wraith black badge. Čeprav so izdelali samo enega, je bilo razkritje več kot 20 milijonov evrov dragega modela boat-tail odlična reklama za samo podjetje. Trenutno je v tovarni v Goodwoodu zaposlenih več kot dva tisoč ljudi, ki deluje na polnih obratih. Delo je razdeljeno v dve izmeni, 37 novih pripravnikov pa se pripravlja, da se bodo prihodnje leto lahko pridružili preostalim zaposlenim.