“Košarica” mladega zvezdnika: ozadje in kaj ta pomeni?

Kalle Rovanpera je podobno kot Max Verstappen v formuli ena šampionski produkt dirkača, ki so ga začeli vzgajati že pri rosnih osnovnošolskih letih. Rovanpera je začel dirkati že pri trinajstih letih, še kot polnoleten je za Toyoto testiral njihov tovarniški dirkalnik in podpisal predpogodbo. V zadnjih dveh sezonah je bil prepričljivo najboljši v vozniški razvrstitvi svetovnega prvenstva.

Čeprav je star komaj 23 let, je svojo mladost posvetil pretežno dirkaškemu športu. Ker ima rad tudi driftanje in je že večkrat poudaril, da bi si želel več časa preživeti s svojimi finskimi vrstniki, odločitev o letu polovičnega programa ni povsem presenetljiva. Rovanpera je navsezadnje s Toyoto podpisal novo večletno pogodbo in že obljubil, da se leta 2025 v svetovno prvenstvo spet vrne na vse relije. Rovanpero prav tako čaka obvezno služenje vojaškega roka.

Na večini relijev po en vrhunski voznik manj

Kljub temu pa take poteze mladega svetovnega prvaka v avtomobilskih disciplinah ne pomnimo. Če je odločitev Rovanpere, ki bo prihodnje leto predvidoma odpeljal polovico relijev, lahko razumljiva, je za svetovno prvenstvo, FIA in njihovega uradnega promotorja to slej kot prej slaba popotnica.

Oba najbolj znana Toyotina voznika, poleg Rovanpere tudi Sebastien Ogier, bosta vozila le še po delnem programu. Umik Rovanpere bo za večino relijev pomenil, da bodo gledalci uživali v enem tovarniškem dirkalniku manj. Ker sta v prvenstvu le dva proizvajalca, teh že do zdaj ni bilo na pretek. V najboljšem primeru le deset, tudi med temi pa se jih je za stopničke borila le polovica.

“Zdaj ali nikoli …”

Toyotin prvi kandidat za naslov svetovnega prvaka bo Elfyn Evans, ki ga pri 34 letih čaka do zdaj najresnejši naskok na sam vrh. Do zdaj je bil že trikrat svetovni podprvak. Še večji pritisk bodo čutili pri Hyundaiu, kjer v vozniški konkurenci še nikoli niso postali svetovni prvaki. “Zdaj ali nikoli,” bo moto Thierryja Neuvilla, “večno drugega” dirkača, ki pa bo moral zdaj najprej ugnati novega moštvenega Otta Tanaka.

Težko delo čaka vodjo moštva Cyril Abiteboul, ki ga poznamo predvsem iz sveta formule ena - tam se kot šef Renaultove ekipe ni najbolj proslavil.

Umik Rovanpere ne more biti dober znak za trdnost svetovnega prvenstva

“Če se iz prvenstva umakne mladi svetovni prvak, to ne more biti najboljše sporočilo,” je začasni umik Rovanpere ocenil Neuville.

Rovanperina košarica svetovnemu prvenstvu kaže na mnoge težave, saj si na primer podobne poteze Verstappna v formuli ena - ta podira vse rekorde gledanosti - ne moremo predstavljati. Svetovni reli ima težave s številom proizvajalcev, z izjemo Rovanpere se med elito že dolgo niso prebili mladi vozniki, reliji so zaradi neugodnih pravil glede pnevmatik predvsem ob nedeljah sila dolgočasni. Tekmovalci morajo namreč paziti na pnevmatike, da lahko na zadnji hitrostni preizkušnji za dodatne točke vozijo na vso moč.

Aprila svetovna elita spet na Hrvaško

Čeprav bo odpeljal le izbrane relije, končna visoka uvrstitev Rovanpere ni izključena. Na makadamskih relijih ne bo štartal kot prvi in bo imel zato zelo konkurenčen štartni položaj. Ta se v primeru suhega makadama od prvega avtomobila naprej izboljšuje.

Svetovno prvenstvo 2024 se bo začelo januarja v Monte Carlu, četrta preizkušnja pa bo aprila spet potekala na Hrvaškem. Za zdaj še ni znano, na katerih relijih bosta Ogier in Rovanpera vozila. Znano je le, da bo Ogier skoraj zagotovo začel sezono v Monte Carlu.