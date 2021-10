Konec sage: po dveh letih rešili losa z gumo okrog vratu

Dve leti je trajalo, da so pristojni v Koloradu izsledili losa z nameščeno pnevmatiko okrog vratu. Da so jo lahko odstranili, so mu morali odrezati rogovje.

Pred dvema letoma so se pojavila prva poročila, da se po naravnih parkih v Koloradu (ZDA) sprehaja los s pnevmatiko okrog vratu. Še vedno ni jasno, kako jo je tja spravil, upravitelji pa so potrebovali kar dve leti in ga zdaj končno izsledili. Losa so uspavali in ga rešili objema pnevmatike, v kateri se je ta čas nabralo že veliko umazanije in odpadkov.

Okrog vratu je nosil 15-kilogramsko pnevmatiko z umazanijo in odpadki

V teh dveh letih so losu rogovi zrasli, kar je onemogočilo preprosto odstranitev pnevmatike. Niso je želeli rezati, saj je bilo varneje losu odstraniti rogove. Že tako pa je bil umik pnevmatike močno otežen. Rogovi bodo losu zrasli nazaj.

Čeprav je okrog vratu nosil kakih 15 kilogramov težko pnevmatiko z vso umazanijo, je bil vrat skoraj nepoškodovan. Upravitelji parka so opozorili, da se vse več divjih živalih - medtem ko iščejo hrano in vtikajo glavo v najrazličnejše stvari - ujame v odpadke človeškega izvora. To je bil domnevno tudi vzrok za losa s pnevmatiko.

The saga of the bull elk with a tire around its neck is over. Thanks to the residents just south of Pine Junction on CR 126 for reporting its location, wildlife officers were able to free it of that tire Saturday.



Story: https://t.co/WHfkfPuAck



📸's courtesy of Pat Hemstreet pic.twitter.com/OcnceuZrpk — CPW NE Region (@CPW_NE) October 11, 2021

Los je sicer največji predstavnik družine jelenov, ki imajo lahko tudi do 20 kilogramov težke rogove. Samica jih nima, samci pa jih po paritvi odvržejo in jim nato spomladi zrastejo novi. Losi so lahko dolgi tudi skoraj tri metre in težki do 800 kilogramov.

Ujele so ga kamere v parku, izledili pa so ga šele po dveh letih. Foto: Colorado Parks Wildlife

Foto: Colorado Parks Wildlife