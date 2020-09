Kombi kot osebni avto? S Fordovim orjakom to ni problem. #foto

Ocena:



Tourneo custom se je okitil z nazivom Mednarodni dostavnik leta 2020, med drugim tudi po zaslugi 48-voltnega hibridnega postrojenja, ki učinkovito zmanjšuje porabo osnovnega dizelskega motorja.



Hibridni sistem se napaja z energijo zaviranja, pridobljena elektrika pa pomaga predvsem pri zagonu motorja in speljevanju, zato dosega največji učinek med vožnjo s pogostim ustavljanjem v naselju. Sistem razbremenjuje osnovno električno postrojenje, ker sodeluje tudi pri napajanju električnih porabnikov v vozilu.



Testni osemsedežnik je zaradi prestižne opreme zanimiv kot poslovni potovalnik, ki ponuja konferenčni položaj šestim osebam s tremi, po potrebi obrnjenimi sedeži v drugi vrsti. S podaljšano kabino L2 je na dolžini pridobil 37 centimetrov (534), prtljažni prostor pa se je od 1,2 kubičnega metra povečal na 1,9.



Testno vozilo je dodatno opremljeno z vlečno napravo za prikolice z največjo dovoljeno maso do 2,2 tone. Vgrajen je tudi sistem, ki nadzira stabilnost priklopnega vozila, oboje skupaj za 430 evrov. Največje doplačilo k serijski opremi, in sicer 1.100 evrov, zahteva aktivni radarski tempomat.



Poslovni uporabi so prilagojeni tudi poprodajni pogoji s štiriletno garancijo, servisni interval je raztegnjen na dve leti oziroma 40 tisoč kilometrov, ob tem pa Fordov sistem posebej nadzira kakovost olja.

Motor: dizelski turbo 2.0 135 kW



Poraba na testu: 8,0 l/100 km



Cena vozila: 45.160 evrov

L2 prek pet metrov, H1 pa skoraj dva metra

Tourneo custom z boka pokaže dolgo črno linijo stranskih stekel, pod drsnimi vrati z okenci za izmakniti sta nameščeni stopnici. Postavljen je na siva 17-palčna lita platišča z gumami 215/60, pri tem so blatniki dvakrat pomaknjeni navzven. Enkrat z osnovno bočno pločevino, tej pa so dodane še tanjše obrobe v barvi vozila.

Široka maska je petkrat tanko "prečrtana" s svetlimi letvami, ksenonska žarometa posvetita v ovinek in samodejno menjata dolžino svetlobnega snopa. Zgoraj ju obrobljata tanki dnevni luči, ki tvorita svetlobni podpis, kot se temu v obdobju svetil LED pogosto reče. Enako velja za meglenki. Kadar so bila ogromna zadnja vrata odprta, se je vsak od nas diskretno umaknil in s tem težko zapiranje prepustil komu drugemu.

Preglednost po Fordovo: sočasen prikaz povprečne in trenutne porabe ter prevožene razdalje in dosega z zalogo goriva. Foto: Gašper Pirman

Kombinacije od 2+0 do 2+6

V kabini zadiši po prestižu takoj po odprtju katerihkoli vrat. Vse vstopne površine so zaščitene s kromom, zunanji stopnici pod Za dober pogled nazaj sta nameščeni dvojni vzvratni ogledali, od katerih je spodnje usmerjeno proti zadnjemu kolesu. Foto: Gašper Pirman drsnimi vrati sta gumirani. Posamični usnjeni sedeži vzdolžno sicer niso pomični, so pa udobni z nastavljivimi naslonjali in nasloni za roke. Ob oknih v drugi in tretji vrsti se razpnejo senčila.

Notranjost je klimatizirana ročno, ločeno za sprednji in preostali del kabine, ki se uravnava s stikali nad sedeži druge vrste. Za učinkovito ogrevanje in prezračevanje poskrbi množica zračnikov, vgrajenih tako v tla kot pod stropom. Notranjost osvetljujejo številne lučke pod stropom in na tleh, veliko je zaprtih in odprtih predalov, držal za pijačo in priključkov USB. Tudi 230-voltni priključek (za dodatnih 140 evrov) ne manjka.

Premeščanje sedežev ni za šibkejše

Vozilo smo prevzeli z nazaj obrnjenimi sedeži v drugi vrsti. Odstranjevanje za slikanje največjega mogočega tovornega prostora nam je šlo dobro od rok, čeprav gre za težo šestkrat po (vsaj) 40 kilogramov. Ponovno nameščanje zahteva branje navodil in dve ne prešibki osebi. Glede na potrebe lahko kakšen sedež ostane doma ali pa se srednja dva poklopi in pridobi uporabno ravno površino z dvema utoroma za pijačo. Prav bi prišla mizica med nasproti obrnjenimi sedeži, vendar je ni.

Pijete točeno pivo ali iz steklenice?



Podobno lahko izbirate tudi pri "napitku" AdBlue za dizelske motorje, le da gre pri tem za veliko cenovno razliko. Desetlitrska plastenka tega dodatka gorivu stane 20,90 evra, na bencinskih servisih pa si boste enako količino sami natočili za sedem evrov in pet centov. Seznam črpalk, kjer lahko dodatek natočite, najdete na spletu.

Ogromen prtljažnik

Odstranjevanje za slikanje največjega mogočega tovornega prostora nam je šlo dobro od rok, čeprav gre za težo šestkrat po (vsaj) 40 kilogramov. Foto: Aleš Črnivec Podatek o prostornini 1,9 kubičnega metra za osmimi sedeži pove veliko. V kabini z odstranjenima zgolj dvema sedežema smo brez težav prevažali štiri kolesa oziroma dve kolesi skupaj s kajakom.

Glede na podatke enako velike karoserije vozila transit custom sklepamo, da največji tovorni volumen znaša 4,4 kubičnega metra, če tourneu custom odstranimo sedeže druge in tretje vrste. Jeklene zanke za pritrditev tovora so vgrajene v tleh, pod stropom jih ni.

Za več varnosti je zadaj serijsko nameščen gasilni aparat, ne bi pa škodila možnost vpetja zaščitne mreže za prvo, drugo in tretjo vrsto sedežev. Kaj mu še lahko očitamo? Težavno zapiranje velikih vrat, ki se začenja z vlečenjem mehkega ročaja in nadaljuje s poprijemanjem zunanje pločevine.

Pohvalimo štiri osnovna okrogla gumba za radio in klimo, namestitev štirih stikal znotraj zračnikov ob zaslonu pa je neobičajna. Spodaj, vendar znotraj svetlih okvirčkov, so "mode", TCS in parkirni senzorji na levem zračniku in start stop na desnem. Foto: Gašper Pirman

Vse za dobro počutje voznika

Na vrhu armaturne plošče sta dva zaprta predala, utorov za pijačo pa je toliko, da spredaj sedeča ne moreta izprazniti vseh bidonov, ki so lahko razpostavljeni vse naokrog. Foto: Gašper Pirman Sedež je vsestransko električno prilagodljiv, visoka namestitev pa seveda omogoča odlično preglednost. Dodatno zaradi dvojnih vzvratnih ogledal, vzvratne kamere in večplastnega shematičnega prikaza približevanju oviram spredaj in bočno. Ksenonska žarometa samodejno menjata dolžino svetlobnega snopa in sledita vrtenju volana.

Sistem ne bere prometnih znakov, ampak jih "vleče" iz podatkov navigacije, zato novo postavljene izpušča in prikazuje omejitve, ki so že odstranjene. Morda je prav zato v navodilih opozorilo, da je za omejitev hitrosti v vsakem trenutku odgovoren voznik sam. Poleg štirih okroglih gumbov za radio in klimo lahko pohvalimo dosegljivost stikal, le razporeditev tistih znotraj zračnikov okoli osrednjega zaslona je nepričakovana.

Tovornjaške izkušnje niso potrebne, škodijo pa ne

Manj veščemu vozniku se lahko zgodi, da med prvim zavijanjem v križišču povozi pločnik z zadnjim desnim kolesom. Tourneo je po vzoru tovornjakov opremljen s po dvema ogledaloma na vsaki strani, pri čemer sta spodnja dva usmerjena proti zadnjim kolesom. S 534 centimetri dolžine in 13-metrskim krogom obračanja ima L2 rajši potovanja kot mestne premike.

Število zavrtljajev volana 3,2 ni preveliko za tolikšno maso vozila, ki se skozi ovinke prebija zanesljivo, po potrebi tudi s podporo ustreznih varnostnih sistemov. Prestavne ročice fordov, ki smo jih vozili, so delovale bolj natančno in s krajšimi gibi, ta v tourneu je po občutkih morda blizu transitu. Pri izbiranju prestav z voznikom sodeluje indikator, ki se prikaže pod 1.700 vrtljaji, ne glede na izbiro načina "eco" oziroma "normal", ne dovoli pa vožnje pod mejo 1.200 in puščico obrne navzdol.

Kaj nas je zmotilo?



Med Fordovimi materiali na spletu preberemo, kaj nam v tourneu custom omogoča inovativna druga vrsta vrtljivih sedežev. Dejansko trije vsaj 40-kilogramski sedeži druge vrste niso prav nič vrtljivi, pač pa je treba vsakega v treh potezah dvigniti, obrniti in ponovno vpeti v pritrdilne točke. Pa še to velja samo za srednji sedež, stranska pa je treba med obračanjem zamenjati med sabo. Kdor tega pravočasno ne odkrije v navodilih, bo zaman trošil energijo in čas.

Motor je najbolj učinkovit v naseljih, čeprav ima tourneo raje potovanja

48-voltne hibridne pomoči voznik med vožnjo niti ne zazna, lahko pa opazi mehak zagon motorja. Za samodejni izklop motorja pred semaforji voznik prestavi v prosti tek, tudi zavoro lahko popusti. Četrta prestava je sicer v naselju komaj še uporabna, saj se pri 50 kilometrih na uro motor vrti s 1250 vrtljaji, pri 1200 pa že zahteva tretjo.

Vožnja z radarskim tempomatom je prijetna zlasti na avtocesti. Uporaba sklopke ne prekinja tempomata, ki deluje od 30 na uro naprej s fino nastavitvijo po en ali deset kilometrov gor ali dol. S tempomatom smo ga zapodili tudi v naš referenčni ovinek in to z 62 po merilniku. Dejanska hitrost 60 na uro je bila za tournea prevelika, zato jo je elektronska pamet zmanjšala pod 50 na uro.

Galerija: Fordov potniški kombi je vse bolj podoben osebnim avtom

Oprema sodeluje z voznikom kot v limuzinah

Poleg standardnih elementov aktivne in pasivne varnosti je v tournea vgrajen sistem Ford Sync, ki omogoča pomoč s samodejnim klicem sili na primer, če se sproži varnostna blazina ali tipalo zazna trk in izklopi črpalko za dovod goriva. Sync 3 omogoča upravljanje telefona prek osempalčnega zaslona na dotik ali glasovno, omogoča povezavo s sistemoma Apple CarPlay in Android Auto kot pri vseh novejših vozilih.

Po vzoru osebnih vozil delujejo sistemi za zaznavanje naleta, ohranjanje lege znotraj pasu (tri stopnje tresenja volana), nadzor mrtvega kota tudi pri vožnji vzvratno, pomoč pri parkiranju … Funkcija MyKey, ki jo je Ford uvedel med prvimi, je za manjše doplačilo na voljo tudi v tourneu custom. Verjetno ne z osnovnim namenom, da starši mladeži elektronsko omejijo hitrost in decibele avdiosistema, pač pa za umirjanje šoferjev na razdaljah, kjer so službeni kombiji pogosto zelo hitri.

Poraba zlahka pod WLTP (7,9), vendar do točenja nismo verjeli računalniku

Testni osemsedežnik je zaradi prestižne opreme zanimiv kot poslovni potovalnik, ki ponuja konferenčni položaj šestim osebam s tremi, po potrebi obrnjenimi sedeži v drugi vrsti. Foto: Gašper Pirman Tourneo custom, ki prazen tehta 2357 kilogramov, je bil med testom naložen z od 200 do 400 kilogrami žive mase skupaj s tovorom. Glede na prečno ploskev širine 203 in višine 196 centimetrov ter druge aerodinamične pogoje je testna poraba 8,0 presenetljivo nizka. Tudi potovalni računalnik, ki je nameril 7,9, lahko pohvalimo. Kaj pa AdBlue? Po naši oceni je treba na vsakih sto kilometrov prišteti še od 0,3 do 0,5 litra tega dodatka.

Dodajmo, da smo umirjeno podeželsko potovanje v načinu "eco" prevozili s porabo 6,5, 7,2 pa na "normal". Na avtocesti smo porabili 8,2 z radarskim tempomatom, nastavljenim na 133 (130 po garminu), motor pa je tiho brnel z 2100 vrtljaji. Cenimo Fordovo pregledno spremljanje podatkov med osnovnima merilnikoma. Mislimo na trenutno in povprečno porabo ter prevoženo razdaljo in doseg, vse to je hkrati razločno prikazano na zaslonu.