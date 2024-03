Koliko je Tesla izgubila? Po sabotaži spet delo v tovarni.

Po sabotaži električnega omrežja in mrku tovarne bo Tesla danes predvidoma spet začela delo v tovarni, kjer tedensko izdelajo okrog šest tisoč električnih avtomobilov. Izguba zaradi izpada proizvodnje bo več kot 400 milijonov evrov.

Prejšnji teden je za zdaj še neznana skupina sabotirala električno omrežje v okolici Tesline tovarne pri Berlinu. Elektriko so v tovarni ponovno dobili v ponedeljek, danes pa naj bi v tovarni spet začeli delo. Prihod v Berlin je napovedal tudi Elon Musk. Sabotažo medtem preiskuje ekipa javnega tožilca iz Frankfurta.

Foto: Reuters

Izguba bo nekaj nad 400 milijoni evrov

Prekinitev proizvodnje bo tako krajša kot sprva predvideno. Vodja tovarne Andre Thierig je predvideval izgubo več kot 900 milijonov evrov. Dejanska izguba naj bi tako znašala nekaj več kot 400 milijonov evrov.

Tesla v tovarni vsak teden izdela okrog šest tisoč avtomobilov. Že ob upoštevanju zgolj izhodiščne vrednosti njihovega modela Y to na teden prinese več kot 270 milijonov evrov prihodkov. Teh zaradi prekinitve proizvodnje ni bilo, stroški so nastali tudi zaradi prekinitev v logističnih verigah. Pred vrati so bili transportni tovornjaki, za katere nepričakovano novih avtomobilov ni bilo.

Kaj bo s širitvijo tovarne v Grünheidu?

Tesla je že pred dvema letoma predstavila želje po širitvi tovarne v Berlinu. Zgraditi želijo avtomobilski terminal, skladišče in tudi prostore za dnevno varstvo otrok zaposlenih v tovarni. Tovarna se trenutno razprostira na 300 hektarjih, s širitvijo bi območje povečali še za 170 hektarjev. Prebivalci Grünheida na referendumu niso izglasovali podpore tem načrtom, a izidi referenduma niso zakonsko obvezujoči.

Tovarna v Berlinu je sposobna danes izdelati 500 tisoč avtomobilov letno, kar želijo pri Tesli v nekaj letih podvojiti. Ob tovarni avtomobilov nameravajo širiti tudi lastno tovarno baterij, in sicer s 50 na sto gigavatnih ur kapacitete letno.