Ko zaprtje tovarne stane 1,7 milijarde evrov

Nissan je konec maja napovedal reoganizacijo poslovanja in posledično zaprtje tovarne v Barceloni. Po številnih kritikah oblasti in protestih zaposlenih so zdaj sprejeli odločitev in prestavili zaprtje tovarne na december prihodnje leto. S tem naj bi oblastem dali na voljo več časa, da najdejo novega najemnika, ki bo tam začel proizvajati avtomobile.

Sprva so nameravali zapreti tovarno že ob koncu letošnjega leta, a so kasneje omilili svoje izjave in omenjali možnost kasnejšega zaprtja tovarne. Zdaj so po tridesetih urah pogajanj s sindikati še uradno premaknili zaprtje tovarne na december 2021 in obenem zagotovili, da ne bo večjih odpuščanj vse do zaprtja tovarne prihodnje leto.

V tovarni je zaposlenih tri tisoč ljudi, delo pa neposredno daje še okoli dvajset tisoč ljudem v dobaviteljski verigi. Foto: Nissan Stroje bodo zagnali konec avgusta

Z razpletom pogajanj sta zadovoljni obe strani, zato bodo proizvodnjo znova zagnali konec avgusta. Nazadnje so Nissanovi delavci v Barceloni delali na začetku maja, ko je delo prekinila epidemija covid-19, šele nekaj tednov kasneje pa so zaradi slabše prodaje in finančnih napovedi sprejeli odločitev, da bodo tovarno konec leta kar zaprli.

Nissan ima v Barceloni malenkost manj kot tri tisoč zaposlenih, od tovarne pa je odvisnih dodatnih dvajset tisoč ljudi, ki delujejo z vsemi dobavitelji. V njej izdelujejo električni kombi e-NV200 in poltovornjak navaro, a bodo proizvodnjo drugega kmalu preselili v Južnoafriško republiko. Ko bo pripravljena tudi nova generacija električnega kombija, bodo preselili tudi njegovo proizvodnjo v Maubeuge v Franciji.

Zaprtje tovarne jih bo stalo 1,7 milijarde evrov

Po izračunih Nissana jih bo zaprtje tovarne stalo okoli 1,7 milijarde evrov. Najprej bodo naredili načrt predčasnega upokojevanja delavcev in ponudili možnost prostovoljnega odpuščanja. Za zdaj ni še nobene uradne novice, ali se za prevzem tovarne zanima katero podjetje oziroma proizvajalec. Omenja se le britanski Ineos, ki pa naj bi bil bližje prevzemu Smartove tovarne v Franciji.