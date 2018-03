Ko tatovi dobijo v roke ferrarija #foto

V Sloveniji letno od 900 do 1.100 ukradenih avtov

Superšportni avtomobili so priljubljena tarča nepridipravov, ki jih najpogosteje razdrejo in prodajo za nadomestne dele.

Ukradenega ferrarija so v Južni Afriki pravočasno odkrili. Foto: REZA

Dragoceni sestavni deli ferrarija

Tale bel ferrari 458 italia so ukradli v Južni Afriki, policisti pa so delavnico kriminalne družbe odkrili še pravočasno. Avtomobil je tako izgubil le del svojih sestavnih delov, ohranil pa je oboje vrat in predvsem 4,8-litrski motor V8. Lastnik ga bo torej s pomočjo obnove oziroma zavarovalnice najbrž spet lahko uporabljal.

CRIMINALS LEAVE NO MV : RECOVERED - FERRARI. SHAKASHEAD BUSINESS PARK. BALLITO INDUSTRIAL. KZN. STRIPPED FOR PARTS. pic.twitter.com/6IPeLCoWMM — REZA (@crimeairnetwork) March 28, 2018

Policisti v Sloveniji odkrijejo le četrtino tatvin avtomobilov

V Sloveniji po podatkih policije letno ukradejo od 900 do 1.100 vozil. Od tega se več kot 60 odstotkov tatvin zgodi na območju policijske uprave v Ljubljani, in sicer najpogosteje med 23. uro zvečer in 5. uro zjutraj.

"Policiji uspe izslediti le četrtino ukradenih vozil. Če upoštevamo, da je registriranih vozil približno milijon, je možnost, da storilci vzamejo prav vaše vozilo, majhna," so realni na slovenski policiji.

Kakovostne alarmne naprave odganjajo tatove

Za tatove so najbolj zanimiva vozila znamk Volkswagen in Renault, bistveno pa ne zaostajajo niti vozila znamk Audi, Mercedes, BMW, Opel in drugih. Avtomobil je mogoče nasilno dokaj preprosto odpreti, in to brez večjega napora in vidnih poškodb, za nasilni zagon motorja pa je potrebno specialno elektronsko orodje. Policijska statistika ugotavlja, da zelo redko izginejo vozila, v katera so vgrajene kakovostne dodatne alarmne naprave.

So vam že kdaj ukradli avtomobil? Da 18,18% +

Ne 81,82% +

Z ustreznim ravnanjem in varovanjem vozila lahko možnost tatvine ali odvzema vozila oziroma vloma v vozilo močno zmanjšamo.



Največ za zaščito vozila lahko stori prav njegov lastnik:



Ne parkiramo na neosvetljenih ulicah in parkirnih prostorih. Uporabljamo urejena parkirišča, garaže in garažne hiše.



Ko zapuščamo vozilo, izvlečemo ključ iz kontaktne ključavnice, zavrtimo volan, da se zaskoči volanska ključavnica, zapremo vsa okna in zaklenemo vrata vozila. Ne pozabimo na prtljažnik.



Vozilo zaklenemo, tudi če ga parkiramo v zaklenjeni garaži.



V vozilu ne puščamo dokumentov vozila (prometnega dovoljenja, zelene karte, zavarovalne police, servisne knjižice).



Nakup alarmne naprave, ključavnice za volan ali menjalnik in drugih varnostnih naprav se izplača le, če jih uporabljate dosledno.



Storilec lahko ob morebitnem vlomu v naše stanovanje ali hišo najde tudi kontaktne ključe in nam odpelje še vozilo. Zato kontaktnih ključev tudi doma ne puščamo na vidnem mestu.



Dogovorimo se s sosedom o medsebojni pomoči pri opazovanju oz. varovanju vozila.