Ko ni več prostora za napake

Poletni meseci na ceste praviloma privabijo več motoristov, visoke temperature pa lahko vplivajo na zbranost in stopnjo utrujenosti pri vožnji motorja. Motorist mora biti vsak trenutek pozoren na več stvari hkrati, za vožnjo so potrebne tudi različne spretnosti.

Vožnja motorja zahteva poleg poznavanja motorja in upoštevanja pravil še zelo dobro psihofizično pripravljenost. Ob ugodnih razmerah na cesti naj motoristi ne pozabijo, da lahko sončno in suho vreme prekinejo poletne nevihte ali celo neurja s točo, ki lahko vozne razmere v hipu spremenijo.

Neprecenljivi nasveti izkušenih motoristov

Andrej Brglez, testni voznik motociklov, Brane Legan, inštruktor varne vožnje, Zvone Šeruga, svetovni popotnik na motorju, Gaber Keržišnik, komentator motorističnih dirk MOTO GP, in Mitja Gustinčič, motoristični novinar, so združili moči, da bi skupaj znova opozorili na glavna tveganja in pasti v prometu. Ne glede na letni čas in na razmere na ceste – motorist mora s svojo vožnjo in razmišljanjem najprej poskrbeti za varno pot do cilja.

Peterica izkušenih motoristov opozarja tudi na dejstvo, da je tveganje na motorju večje pri višjih hitrostih. Pot ustavljanja motorista pri hitrosti 50 km/h znaša 23 metrov, pri 70 km/h 38 metrov, pri hitrosti 90 km/h pa že 65 metrov.

Prilagojena hitrost je v kritičnih trenutkih lahko odločilna, na Agenciji za varnost pometa opozarjajo tudi s spodnjim videom:

Ponovimo: ključni napotki za varno pot z motorjem

Preden se odpravijo na pot, naj se motoristi prepričajo, da je motor tehnično brezhiben. Nujno je, da poskrbijo za svojo varnost z uporabo dobre zaščitne opreme, v katero spadajo zaščitna čelada, kombinezon, ščitnik hrbtenice, škornji in rokavice.

Najbolje je, da je oprema v živahnih ter opaznih barvah, da jih lahko drugi udeleženci lažje in hitreje opazijo. Motoristi naj imajo med vožnjo tudi vedno prižgane luči.

Hitrost vožnje naj prilagodijo razmeram na cesti in upoštevajo omejitev hitrosti. Poskrbijo naj za ustrezno načrtovanje postankov na poti, saj daljše vožnje še zdaleč ni pametno odpeljati brez odmora, v poletni vročini pa tudi na ustrezno hidracijo.

Tveganja ob vožnji pod vplivom alkohola in drugih prepovedanih substanc so zelo visoka, zato je nujno, da na motor ali moped sedejo trezni. Agencija je pred časom izdala zloženko Ne prehitevaj življenja, motorist za vedno, kjer bodo tako začetniki kot tudi tisti bolj izkušeni našli veliko koristnih priporočil in nasvetov.

Nepravilna stran/smer vožnje in neprilagojena hitrost še vedno ostajata usodni

Od 1. 1. do vključno 12. 6. 2020 so bili vozniki enoslednih motornih vozil udeleženi v 260 prometnih nesrečah, kar je 26 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju lani (353 prometnih nesreč). Vendar pa je treba upoštevati bistveno zmanjšan obseg prometa v obdobju epidemije.

Zmanjšanje opažamo tudi pri številu hudo telesno poškodovanih (za 34 odstotkov) in pri lažje telesno poškodovanih (za 27 odstotkov). Umrlih voznikov enoslednih motornih vozil je bilo do 21. junija letos 10, od tega osem voznikov motornih koles ter dva voznika mopeda (lani 11 voznikov in en potnik na motorju).

Med 10 smrtnimi žrtvami med vozniki motornih koles in mopedov jih je 6, ki so prometno nesrečo povzročili sami.

Vzroki za prometne nesreče s smrtnim izidom med vozniki enoslednih motornih vozil so bili: nepravilna stran/smer vožnje, neprilagojena hitrost in neupoštevanje pravil o prednosti.

Dve tretjini prometnih nesreč letos so vozniki enoslednih motornih vozil povzročili sami.

29. junija 2020 se začne nacionalna preventivna akcija za večjo varnost motoristov pod okriljem Agencije za varnost prometa in v sodelovanju s policijo, ta bo v času akcije izvajala poostren nadzor. Namen akcije, ki bo trajala do 12. julija, je pozvati motoriste in mopediste k odgovorni in preudarni vožnji ter samozaščitnemu vedenju v prometu in jih opozoriti, naj ne precenjujejo svojih motorističnih izkušenj in ne podcenjujejo razmer na vozišču.

Druge voznike motornih vozil agencija in policija pozivata k dodatni previdnosti in pozornosti na cesti, saj so motoristi še posebej ob lepem vremenu pogostejši udeleženci v prometu. Bliža se tudi praznični dan, ki ga bo marsikdo podaljšal v konec tedna, zato agencija in policija opozorila ter nasvete motoristom in mopedistom za večjo varnost namenjata že danes. Pozivi k odgovorni in strpni udeležbi v prometu so namenjeni tudi vsem drugim udeležencem na naših cestah, saj je v prihodnjih dneh tudi zaradi konca šolskega leta mogoče pričakovati gostejši promet.