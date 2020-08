S tem avtodomom dopust v času koronavirusa ni težava #foto

Verjetno ima kar nekaj besede za vse večjo priljubljenost takšnih in drugačnih bivalnih potovalnikov ravno epidemija novega koronavirusa, nemški proizvajalec Unicat pa želi z modelom terracross TC55 zadovoljiti to povečano povpraševanje. Tokrat gre za predelani kamion MAN 4x4 TGM s polnim bivalnim prostorom, terenskimi zmogljivostmi za praktično vsak teren in drugimi bombončki, ki bodo olajšali življenje tam zunaj.

MAN 4x4 TGM 18.340 se najpogosteje uporablja za težaška dela v rudnikih, v kmetijstvu in drugih panogah, kjer sta potrebna štirikolesni pogon in ojačano jekleno zadnje vzmetenje. Poganja ga 6,9-litrski dizelski motor z 235 kilovati in je v svoji delovni preobleki zmožen poleg tovora prevažati še do šest oseb. Kombinacija neuničljivega dizla, terenskih pnevmatik in velikega odmika od tal pa omogoča lažjo predelavo v potovalnik, ki se ne ustraši še tako zahtevnega terena.

Z njim bi si upali tudi na Dakar

Pri Unicat so že tako zmogljivo osnovo še dodelali in opremili z videzom, ki spominja na dirkalne kamione z Dakarja. Da ne bo pomote, Kupec tega nekaj sto tisočakov vrednega bivalnika dobi praktično vse, kar potrebuje za življenje na poti, in lahko dlje časa preživi povsem odmaknjen od ljudi. Foto: Unicat izboljšave v tem primeru so namenjene predvsem izboljšanju udobja in namembnosti, ne obisku najbolj zahtevnega relija na svetu. K povečanju udobja bistveno pripomorejo tudi pet centimetrov debele stene z zunanjim delom iz poliestra, ojačanega s pomočjo steklenih vlaken. Zaradi izdatne zvočne in toplotne izolacije je v bivalnem prostoru prijetno v vseh letnih časih, k temu pa pripomorejo tudi polno opremljena kuhinja, kopalnica, dnevna soba in dve spalnici.

Kupec bo ob nakupu dobil tudi 600-litrski rezervoar za pitno vodo, zunanjo prho, ogrevanje prostora s pomočjo dizelskega motorja in 55-litrski toplotni izmenjevalec tople vode. Poleg nujnih dodatkov (pomivalni stroj, mikrovalovna pečica ...) je opremljen še z nosilcem za prevoz motorjev, generatorjem, solarnimi celicami in usnjeno notranjostjo.

V notranjosti so poleg dnevnega prostora še kopalnica, kuhinja in dve spalnici. Foto: Unicat

Povpraševanje se je povečalo za 650 odstotkov

Čeprav pri nas praktično ni kupcev za takšen, nekaj sto tisočakov vreden terenski potovalnik, je epidemija poskrbela za razcvet kampinga in drugih oblik kampiranja. V ZDA in nekaterih bogatejših evropskih državah je kupcev za takšne luksuzne pošasti veliko. V ZDA se je namreč v drugi polovici povpraševanje v primerjavi z letom 2019 za avtodome povečalo za 650 odstotkov. Več avtodomov so prodali le oktobra 2018, a glede na vse večjo konkurenco se bo ta trend še nadaljeval.

Foto: Unicat

Foto: Unicat