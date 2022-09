Kmalu razkritje: kakšno novost pripravlja Renault? #foto

Ob tem pa bodo v domačem Parizu poskrbeli še za pravi "šov" avtomobil. To bo koncept športne različice omenjenega električnega renaulta 5, ki svoj navdih jemlje v športni oziroma dirkaški različici petke iz sredine osemdesetih.

Renault je takrat ta avtomobil razvil za reli in po pravilih skupine B. Nastal je renault 5 turbo, ki je imel sredinsko postavljen motor in pogon na zadnji kolesi. Na osnovi tega avtomobila so nato izdelali še različico maxi, s katero so tudi dosegli največji uspeh − Jean Ragnotti je s tem avtomobilom leta 1985 zmagal na reliju za svetovno prvenstvo na Korziki. Prvo različico "petke" v skupini B smo v prvi polovici osemdesetih občudovali tudi v Sloveniji, kjer jo je vozil takratni as relija Brane Küzmič.

Se vrača električni RS?

Pri Renaultu so še skopi z informacijami, ali bo pariški koncept namenjen le oblikovalski študiji ali pa bi lahko napovedoval tudi podobno športno različico novega električnega renaulta 5. Program RS je pri Renaultu v zadnjih letih praktično v polnem zatonu, saj je znotraj družbe program športa večinoma prevzela znamka Alpine.

Električna vozila prinašajo novo priložnost in to brez dodatnih izpustov CO2, ki pri klasičnih športnikih kljub nišni prodaji kvarijo celoten izpust flote proizvajalcev. Primer obujanja športnih oznak z električnimi motorji je potrdil tudi Opel, ki bo zmogljivejšim električnim modelom pripisal nekoč že kultno oznako GSe.

Pariška avtomobilska razstava bo potekala od 18. do 23. oktobra.

Foto: Renault

Foto: Renault