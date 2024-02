Kje po svetu je najuspešnejši Fiat? Evropa ni več glavna.

Fiat je lani skupno po celem svetu prodal 1,35 milijona avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil, kar je bilo 12 odstotkov več kot predlani. Zanimiv je pogled na tržne deleže italijanske znamke, ki je nekoč tudi v Evropi predstavljala enega stebrov avtomobilske ponudbe.

Najuspešnejša Fiatova vozila po posameznih regijah. Foto: Fiat

Priljubljeni v Afriki in v Južni Ameriki

V Italiji so lani prodali 175 tisoč avtomobilov in bili kljub temu vodilna znamka osebnih avtomobilov. Fiatov tržni delež je bil dobrih enajst odstotkov (11,1 %). Ključen je bil model 500 in ob tem tudi električni e500, s katerim so bili v vrhu sicer še majhnega segmenta električnih mestnih avtomobilov.

Najbolj vpadljivi Fiatovi tržni deleži pa so nastali drugje. V Alžiriji je Fiatov delež znašal kar 78 odstotkov. V regiji Bližnjega vzhoda in Afrike je Fiat prišel do 15,7-odstotnega deleža, v Južni Ameriki pa je ta znašal 14,5 odstotka. Samo v Južni Ameriki so lani prodali več kot 542 tisoč vozil. Izstopala je Brazilija, kjer je vsak peti kupec novega avtomobila izbral fiata. Visok delež je imel Fiat tudi v Turčiji - tam je njihov tržni delež znašal slabih 16 odstotkov (15,7 %).

Vsi rezultati izven Evrope so rezultat tudi modelne ponudbe, ki je na teh trgih precej drugačna kot v Evropi. V Braziliji je bil priljubljen model fiat strada (manjši poltovornjak), v Turčiji in Alžiriji pa fiat tipo. Med Italijani je bila najbolj priljubljen Fiatov model mala panda.