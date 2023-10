Kia z novim SUV napoveduje svojo prihodnost #foto

Kia namerava do leta 2026 doseči letno prodajo milijon električnih vozil, do leta 2030 pa bi se letni obseg povečal na 1,6 milijona avtomobilov. Korejci bodo ponujali avtomobile v cenovnem razponu od 30 do 80 tisoč dolarjev. Poleg že znanega EV6 in največjega športnega terenca EV9 so napovedali tudi modele EV2, EV3 in EV4. Model EV3 je limuzina, ki je odgovor Kie na teslo model 3, EV2 pa najcenejši električni avtomobil – tekmec volkswagna ID.2, renaulta 5 in napovedanega manjšega Teslinega avtomobila.

Foto: Kia

Foto: Kia

Novi EV5 tudi proti Evropi

Korejci so razkrili koncepta EV3 in EV4, ob tem pa tudi že serijski model EV5. To je manjša različica športnega terenca EV9, ki pa ne bo nastal na 800-, temveč zavoljo nižjih stroškov na 400-voltni zasnovi. EV5 bo najprej namenjen Kitajski, a izvažali ga bodo tudi na globalne trge. Kia bo s tem ponudila tekmeca avtomobilom, kot so ford explorer, tesla model Y, volkswagen ID.4, škoda enyaq, toyota bZ4X in podobni.

Velikost baterije bodo prilagajali trgom. Manjša bo imela kapaciteto okrog 60, večja pa več kot 80 kilovatnih ur. Na voljo bo tudi različica z dvojnim elektromotorjem.

Več o EV5 po vseh objavljenih tehničnih podrobnostih in prvih napovedih, kdaj bodo avtomobile iz Koreje poslali tudi proti Evropi.

Koncepta EV4 in EV3:

Foto: Kia Foto: Kia