Katerim avtom prodaja strmo narašča in katerim pada?

Majhni crossoverji in športni terenci so glavne zvezde avtomobilskega trga v Evropi in se bodo že letos zavihteli na skupno drugo mesto med vsemi razredi. Vsako tretje novo vozilo v Evropi je bil športni terenec oziroma crossover.

Majhni crossoverji in športni terenci so še naprej glavni pogon rasti prodaje novih avtomobilov v Evropi. Medtem ko je trg letos v prvi polovici leta narasel za 2,5 odstotka, je prodaja omenjenega razreda vozil poskočila za 44 odstotkov. Ta vozila vseh dimenzij predstavljajo tretjino prodaje na evropskem avtomobilskem trgu, kažejo podatki analitične družbe JATO Dynamics.

Že letos bodo drugi najbolje prodajani razred v Evropi

Razred majhnih crossoverjev in športnih terencev s strani avtomobilskih proizvajalcev stalno dobiva osvežene ali celo nove modele. Zgolj Volkswagen je letos v prvem polletju prodal več kot 71 tisoč t-rocov, ki so ga predstavili konec lanskega leta.

V tem razredu so v prvem polletju prodali 1,2 milijona novih vozil in razred bo predvidoma že letos postal drugi najbolje prodajani avtomobilski razred v Evropi. V enakem obdobju so trgovci prodali 1,5 milijona majhnih mestnih avtomobilov (ford fiesta, renault clio, volkswagen polo …) in 1,2 milijona vozil spodnjega srednjega razreda (VW golf, renault megane, ford focus …). Razlika med drugim in tretjim razredom je 79 tisoč vozil.

Električnih vozil so prodali več kot 105 tisoč

Razred majhnih crossoverjev in športnih terencev ima med vsemi tudi največjo rast. Sledijo električni avtomobili, ki so jih predvsem po zaslugi novega nissana leafa (dvig prodaje za 61 odstotkov) prodali več kot 105 tisoč. Vsi športni terenci se sicer ne prodajajo tako uspešno kot kompaktni. Pri tistih večjih je prodaja padla za skoraj 23 odstotkov.

Avtomobilski razredi z največjo rastjo (januar-junij 2018):

Primerjava z enakim obdobjem lani Majhni crossoverji in športni terenci + 43,7 % Električni avtomobili + 37,7 % Večji premium avtomobili + 30,5 % Kompaktni crossoverji in športni terenci + 21,6 % Premium kompaktni crossoverji in športni terenci + 16,3 %

Avtomobilski razredi z največjo padcem (januar-junij 2018):

Primerjava z enakim obdobjem lani Majhni enoprostorci - 53 % Kupeji - 34,3 % Kabrioleti in roadsterji - 24,9 % Veliki športni terenci in crossoverji - 22,9 %

vir: JATO Dynamics