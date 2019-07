Kam z vso prtljago?

Oglasno sporočilo

Dopust je pred vrati, prtljažnik pa bo prepoln. Kako rešiti zagato?

Pri slovenskem podjetju Withcar ponujajo kar nekaj rešitev za različne potrebe.

Kakovostni strešni kovčki proizvajalca Nordrive so narejeni iz odporne ABS-plastike. S svojo aerodinamično obliko pripomorejo k zelo majhnemu povečanju porabe goriva. Skrbna končna obdelava (barvanje, lakiranje itd.) daje izdelku zelo privlačen in dragocen videz.

Opremljeni so z visokokakovostnim okovjem, ki omogoča preprosto odpiranje in zapiranje. Vsi imajo protivlomno ključavnico. Namestite jih lahko na nosilce vseh dimenzij.

Prtljažnik vašega avtomobila je pogosto premajhen in vanj ne morete spraviti vseh jadralnih desk, koles in podobnih športnih rekvizitov. Najboljša rešitev je, da jih prevažate na strehi, seveda pa morate izbrati kakovostne strešne nosilce, ki so posebej prilagojeni vašemu tipu vozila.

Kakovostni strešni nosilci Nordrive so izdelani iz trdega aluminija in zato veliko lažji od železnih, kljub temu pa se lahko pohvalijo z nosilnostjo sto kilogramov. To je več, kot je dovoljena obremenitev strehe velike večine osebnih vozil!

Pritrditvene roke so obložene z gumo, ki preprečuje praske, poleg tega pa so strešni nosilci Nordrive opremljeni tudi z varnostnim sistemom s ključavnico. Namestitev je enostavna in ne zahteva nobenega posebnega orodja. Na voljo za vozila s sanmi ali brez.

3. Nosilci za kolo

Kolesarjenje je tudi na dopustu priljubljena oblika rekreacije. To pomeni, da morate poleg vse druge prtljage s seboj vzeti tudi kolesa zase in za druge družinske člane. V prtljažniku zanje seveda ne bo prostora, zato jih vpnite v kakovostne nosilce za kolesa.

Nosilec za kolo je oblikovan tako, da lahko nanj pritrdite kolesa različnih tipov in velikosti. Nosilec je izdelan iz trpežnega in lahkega aluminija, poleg tega pa nosilec za kolo omogoča trdno pritrjevanje na streho oziroma strešni prtljažnik.

Kakovostni prtljažnik za kolesa se lahko pohvali z enostavno montažo in omogoča trdno vpenjanje kolesa. Tudi pri večjih obremenitvah ali močnejšem zaviranju bo kolo ostalo na svojem mestu, s čimer boste preprečili poškodbe tako kolesa kot tudi strehe svojega avtomobila.

