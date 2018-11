Norveška: Avtomobilski trg se obrača na glavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priključni avtomobili (električni in hibridni) so v zadnjih letih močno spremenili vozni park Norveške. Konec oktobra je bilo že okrog deset odstotkov vseh registriranih vozil elektrificiranih.

Z nafto bogata Norveška je v Evropi vodilna država pri uvajanju električnih vozil. Enako velja tudi za priključne hibride. Danes predstavlja delež obeh že več kot 50 odstotkov vse prodaje avtomobilov v tej državi. Konec septembra je znašal dežel priključnih avtomobilov že 6,5 odstotka, do konca oktobra pa je predvidoma že dosegel raven 10 odstotkov.

Vsak deseti avto na Norveškem že ima priključni kabel

Konec septembra je bilo na Norveškem registriranih 2,7 milijona avtomobilov, od tega 183 tisoč električnih in 89 tisoč priključnih hibridov. Oktobra so nato registrirali še 13 tisoč novih avtomobilov, med temi 4.496 novih električnih, tisoč rabljenih električnih in skoraj dva tisoč novih priključnih hibridov.

Na Norveške ceste je torej v enem mesecu zapeljalo 7.500 avtomobilov s priključnim kablom, ki so jih prvič registrirali. Tako se je delež teh vozil povzpel na 10 odstotkov, slabih sedem odstotkov registriranih vozil je električnih.

Najbolje prodajani avtomobil na Norveškem je zanesljivo nissan leaf. Do konca oktobra so jih prodali 10.375, kar predstavlja 8,4 odstotka celotnega trga.

Deset najbolje prodajanih avtomobilov na Norveškem (januar-oktober 2018):