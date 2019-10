Kako prihraniti pri vzdrževanju voznega parka?

Vozni park je srce podjetja in običajno izrednega pomena tako in drugače. Podjetja, še zlasti tista z veliko terenskega dela, brez voznega parka skoraj ne morejo poslovati. Pri nakupu avtomobilov ni pomembna le cena, temveč še vrsta drugih zadev, vse pa se začne pri izbiri vozil, njihovem financiranju, odnosu z izbranim ponudnikom in potencialnimi ugodnostmi. Ste pravna oseba, ki ima v lasti vozilo Peugeot, in bi želeli biti deležni številnih ugodnosti ? Potem berite dalje.

Pri Peugeotu cenijo zvestobo, so enakovreden partner v poslu in nagrajujejo lojalnost s popusti.

Je vaš vozni park finančno breme ali sredstvo za uspeh? Suženj ali podpora? Pri Peugeotu je gotovo tisto drugo. Dejstvo je, da obstajajo možnosti, kako korenito znižati stroške voznega parka, tu pa imajo pomembno vlogo tudi ugodnosti. A do tja še pridemo.

Hitrost in mobilnost nad ceno

Se je vaš posel ustavil zaradi okvare vozil? Peugeotovi pooblaščeni serviserji imajo primerljiva nadomestna vozila, ker se zavedajo, da posel ne more čakati. Stranke so zato mobilne ves čas. Hitrost servisa oziroma mobilnost v obliki nadomestnega vozilo pa je gotovo nad ceno storitve.

Ponavadi je že tako, da več posla ko ustvariš, več delovnih strojev potrebuješ, s tem pa so večji tudi stroški vzdrževanje. Vendar ne pri Peugeotu, kjer je vzdrževanje pri večji količini delovnih strojev "cenejše".

Včlanite se v program ugodnosti Moj Peugeot ZA PODJETJA, ki vam prinaša različne popuste in ugodnosti pri pooblaščenih servisih Peugeot čez vse leto.

Posluh za podjetnike

Peugeot ima posluh za podjetnike na vseh ravneh. V prvi vrsti velja omeniti ponudbo gospodarskih vozil, ki so jih zasnovali strokovnjaki za strokovnjake z nalogo, da obvladajo nemogoče.

Popolnoma opremljena in prilagodljiva paleta vozil je na voljo v različnih različicah, prilagojena raznovrstni poklicni uporabi in lastnostim, ki zagotavljajo brezkompromisno zmogljivost in funkcionalnost. Pika na i so gotovo vzdrževanje, financiranje in ugodnosti.

Dobra podjetja si zaslužijo dobre servisne popuste

Moj Peugeot ZA PODJETJA je prvi program ugodnosti za poslovne stranke. Celotna ponudba za podjetja je zasnovana tako, da nudi popuste na servisne storitve, vsebuje promocijske izdelke in storitve ter dodatno opremo tako osebnih kot lahkih gospodarskih vozil. Članstvo je brezplačno s ponudbo popustov pri servisu vozila ter s ponudbo sezonskih izdelkov in storitev po ugodnejših cenah.

Upravičeni ste do popustov pri vzdrževanju svojega vozila. Izkoristite lahko tudi do 20-odstotne popuste na izbrane originalne nadomestne dele in do 10-odstotne popuste za storitve ter olja in maziva znamke TOTAL.

Vrednost popusta se določi na podlagi dveh kriterijev: starost vozila (predmet popustov so vozila, ki so starejša od 2 let) ter

(predmet popustov so vozila, ki so starejša od 2 let) ter skupno število vozil znamke Peugeot v lastništvu podjetja, ki je član programa ugodnosti Moj Peugeot ZA PODJETJA. STAROST VOZILA ŠTEVILO VOZIL* VIŠINA POPUSTA ZA STORITVE VIŠINA POPUSTA ZA ORIGINALNE NADOMESTNE DELE POPUSTI ZA OLJA IN MAZIVA TOTAL 1 5 % 10 % 5 % VEČ KOT 2 LETI 2 ali 3 7,5 % 15 % 7,5 % 4 ali več 10 % 20 % 10 % *Vozila Peugeot, ki so mlajša od dveh let niso predmet popustov v navedeni tabeli, vendar se štejejo v skupno število vozil, ki določa višino popusta za vozila starejša od dveh let.

Nadaljujte v smeri brezskrbnih poti

In zadnje, a še zdaleč ne najmanj pomembno. Vsi člani programa ugodnosti ZA PODJETJA so upravičeni do brezplačne ASISTENCE Moj Peugeot.

Storitev vam bo prišla še kako prav, ko boste na primer v vsakodnevni naglici natočili napačno gorivo, morda izgubili ključ ali pa se vam bo poslovna pot prekinila zaradi prazne pnevmatike.

Nadaljujte v smeri brezskrbnih poti, tudi ko se zgodi nepričakovano.