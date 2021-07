Jutri reli v Železnikih: nove HP razbijajo rutino

Reli v Železnikih bo poleg slovenskega državnega prvenstva štel tudi za pokal Mitropa in hrvaško državno prvenstvo, kar reliju daje toliko večji mednarodni pridih. Reli se bo s prvimi štirimi hitrostnimi preizkušnjami začel v soboto popoldne, ostalih šest bo na sporedu v nedeljo. Skupno bodo dolge 105,6 kilometra. Organizatorji so letos poskrbeli za kar nekaj novosti. Tako bo v soboto popoldne potekala povsem nova hitrostna preizkušnja proti Staremu vrhu nad Škofjo Loko, ki bo s 14,3 kilometra tudi najdaljša na celotnem reliju. To bo tako novost za vse tekmovalce, za nameček jo bodo drugič vozili že v zelo poznih večernih urah. Eno izmed lanskih preizkušenj prav tako vozijo v nasprotni smeri, zato novosti ne bo manjkalo.

Vse od zmage Turka bi bilo presenečenje

V skupni razvrstitvi je prvi favorit relija aktualni prvak Rok Turk s sovoznikom Vilijem Ošlajem (hyundai i20 R5). Na papirju nimata enakovrednih tekmecev, toda reli je nepredvidljiv in kljub vlogi favoritov bosta morala Turk in Ošlaj najprej odpeljati vse hitrostne preizkušnje. Med Slovenci sta imela letos obakrat tri minute prednosti, več izziva jima dajejo tuji gostujoči vozniki. Med temi bodo zmagovalne stopničke v skupni razvrsitvi ciljali Madžara Antal Kovacs (ford fiesta R5) in Janos Puskadi (škoda fabia rally2) in Avstrijec Lukas Dunner (škoda fabia R5). Med Slovenci bo stik z vrhom iskal lanski podprvak Aleš Zrinski (ford fiesta R5).

Turk po dveh relijih prepričljivo vodi v skupni razvrstitvi. Drugo mesto drži Darko Peljhan, ki bo s sovoznikom Matejem Čarjem tokrat spet vozil volkswagen pola proto. Zaostanek Peljhana za Turkom znaša 15 točk.

Marko Grossi in Tara Berlot sta favorita v konkurenci dvokolesno gnanih dirkalnikov. Foto: Uroš Modlic

Prve štiri hitrostne preizkušnje bodo potekale jutri popoldne, ostalih šest v nedeljo. Foto: Gregor Pavšič

Grossi vodi razred dvokolesno gnanih dirkalnikov

Sicer pa bo tudi tokrat največ pozornosti deležen razred dvokolesno gnanih dirkalnih avtomobilov. V konkurenci bo spet odlični Avstrijec Simon Wagner (ford fiesta rally4), ki je z močnejšim dirkalnikom prejšnji konec tedna slavil na reliju avstrijskega državnega prvenstva. Tako kot v Velenju bo vozil tudi Nemec Rene Noller (opel corsa rally4), a kljub temu vloga favoritov pripada Slovencem. Glede na predstavo na reliju Vipavska dolina bo to predvsem Marko Grossi s sovoznico Taro Berlot (peugeot 208 rally4). Za njima bo na štartu veliko izzivalcev, omenimo le posadke Fakin-Fakin, Medved-Šavelj in Škulj-Ocvirk (vsi ford fiesta rally4).

Razlike v skupni razvrstitvi so majhne. Grossi je prevzel vodstvo za štiri točke pred Fakinom, še dve več zaostaja Škulj. Prvih pet voznikov je razvrščenih v manj kot 20 točkah.

Še največjo razliko si je do zdaj v diviziji III privozil Matic Humar (renault clio RS), ki ima pred tekmeci 22 točk prednosti.

Franci Božič (škoda fabia) je lani v Železnikih slavil v diviziji I. Foto: Uroš Modlic

Veliko bolj izenačeno je v najmanjši diviziji I, kjer tudi v Železnikih pričakujemo nepopustljive obračune vse do zadnjega kilometra. Matjaž Mihevc (renault clio rally5), Nejc Mrak (suzuki swift), Franci Božič (škoda fabia), Primož Kačič (MG ZR 105), Jure Jereb (VW polo), Luka Brus (MG ZR 105) bodo s svojimi sovozniki med glavnimi favoriti za najvišja mesta.

V skupni razvrstitvi sicer po dveh dirkah najbolje kaže Brusu, a ima le štiri točke prednosti pred Mrakom in Kačičem. Povratek med najboljše bo v Železnikih iskal predvsem Božič, ki je bil med osmoljenci uvodnega dela sezone. Božič je lani v Železnikih že zmagal v tem razredu.