Je BMW prvič prehitel Teslo? Ti podatki veselijo Nemce.

V prejšnjem mesecu je BMW pri prodaji električnih avtomobilov v Evropski uniji prvič prehitel Teslo, ta pa ima še vedno najbolje prodajani posamezni model in bržkone tudi vodstvo na celotnem evropskem trgu.

Julij za prodajo električnih avtomobilov v Evropi ni bil dober, saj je prodaja v primerjavi z istim mesecem v lanskem letu padla za šest odstotkov, kažejo podatki družbe JATO Dynamics. Celoten trg je obenem zrasel za dober odstotek na 1,03 milijona novih avtomobilov, od tega je bilo električnih 139 tisoč.

BMW je Teslo ujel vsaj v EU

Zanimiv mejnik se je zgodil prav pri prodaji električnih avtomobilov. BMW je vsaj v državah Evropske unije prvič na mesečni ravni prehitel Teslo. Skupaj so namreč prodali 14.869 električnih avtomobilov, kar je 308 več kot Tesla. Podatki za evropski trg ne vključujejo Norveške, Švice in Velike Britanije, kar bi sodeč po podatkih iz Skandinavije prvo mesto spet predalo nazaj Tesli. Vsi podatki še niso na voljo.

Tretjeuvrščeni Volkswagen je v EU prodal 12.213 vozil, sledila sta še Volvo (10.533) in Audi (8.618).

Foto: Gregor Pavšič

V Evropski uniji je bil med posameznimi modeli tudi julija najuspešnejši tesla model Y z 9.544 registriranimi vozili, kar je bilo 16 odstotkov manj kot julija lani.

Med prvo peterico so bili še volvo EX30 (6.573), volkswagen ID.4 (5.295), tesla model 3 (4.694) in škoda enyaq (4.346). V prvi deseterici sta bila dva modela BMW - iX1 (4.305) in i4 (4.198).