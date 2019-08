Je avto, ko enkrat pristane v vodi, res le še za na odpad? #video

Kaj lahko naredimo, če se nam je zgodila nesreča in je avto pristal v vodi? Je avto, ko enkrat pristane v morju, res le še za odpad ali kljub temu obstaja zanj še upanje? Kako sploh pride do takšnih scenarijev? Je res kriva sodobna tehnologija?

V nekaj več kot mesecu dni so iz morja na Hrvaškem že dvakrat vlekli avtomobil s slovenskimi tablicami, nesreča z avtomobilom v vodi pa se je zgodila tudi na blejskem jezeru.

"Če začneva pri kratkoročnih oziroma takojšnjih posledicah, so te seveda mehanske, vozilo običajno teče v tem času, ko se potopi v vodo, namesto zraka vsesa vodo, voda je nestisljiva in pride lahko do zelo resnih mehanskih poškodb, kot so lomi motorja ali takšne in drugačne poškodbe," je za Planet pojasnjeval Jurij Kočar iz Avto-moto zveze Slovenije (Amzs).

Krmilnik motorja od 500 pa do štiri tisoč evrov

Sledijo še dolgoročne posledice, ki se jim tako rekoč ne moremo izogniti. Voda zelo hitro vdre v elektronske krmilnike.

"Korodiralo je pač vse, kar je bilo kovinskega na tem delu in je potem krmilnik kot tak izgubljen. So pa praviloma ti krmilniki običajno dragi in to vse potem vpliva na vrednost vozila in smotrnost popravila," dodaja Kočar.

Že sam krmilnik motorja stane med 500 in vse tja do štiri tisoč evrov. Pred neželenim stroškom in zelo verjetnim slovesom od avtomobila je ključna zategnjena ročna zavora.

Foto: Luka Artelj

"Novejši avtomobili imajo zelo pogosto elektronske ročne zavore. To je ročna zavora, ki se vklopi samodejno, ko se avtomobil parkira. Vozniku ni več treba skrbeti za to, da v parkiranem vozilu zategne tudi ročno zavoro," razlaga Gregor Pavšič, urednik rubrike Avtomoto na Siolu. Tudi pri avtomobilih s samodejnim menjalnikom velja podobna praksa.

"Takrat je spet ročna zavora zategnjena, tako da je seveda veliko manj možnosti, da se kakšna takšna situacija zgodi. Pri starejših avtomobilih pa se seveda - kjer je treba fizično zategniti zavoro, če je kdo pač manj pozoren - tudi take stvari lahko zgodijo," dodaja Pavšič.

Ko je avtomobil do višine volana v vodi ...

Medtem ko mnogi novi avtomobili elektronsko ročno zavoro zategnejo samodejno, veliko voznikov ne aktivira elektronskih ali mehanskih ročnih zavor, ko zapustijo avtomobil.

"Pri vozilu, ki je v vodi do višine volana, ob tem pa so potopljeni vsi vitalni deli avtomobila, se bo prej ali slej pokazala poškodba. Takšno vozilo je zelo težko spraviti v normalno, varno stanje," opozarja Kočar.