Japonska vlada pritiskala, naj se združita Nissan in Honda

Pomembni posamezniki znotraj japonske vlade so se bali ranljivosti Nissana, če bi propadla naveza Renault-Nissan-Mitsubishi, zato so želeli, da se združita Nissan in Honda.

Pomembni posamezniki znotraj japonske vlade so se bali ranljivosti Nissana, če bi propadla naveza Renault-Nissan-Mitsubishi, zato so želeli, da se združita Nissan in Honda.

Po poročanju Financial Timesa je japonska vlada pritiskala na Nissan in Hondo, naj se združita. Nekateri pomembni predstavniki v vladi so se namreč bali kolapsa naveze Nissan-Renault-Mitsubishi, kar bi škodilo Nissanu in ga pustilo v ranljivem položaju.

Visoki japonski uradniki so konec lanskega leta poskušali posredovati pri razpravi glede združitve dveh japonskih proizvajalcev, ker so se bali, da bi Nissan postal ranljiv po skrhanem odnosu z Renaultom. Svetovalci japonskega premierja Šinza Abeja naj bi se bali, da se je razmerje med njima tako poslabšalo, da bi lahko porušilo navezo ter pustilo Nissan v ranljivem položaju. Združitev s Hondo bi okrepila znamko.

Proti združitvi oba vpletena

Kljub posredovanju vodilnih v japonski vladi so pogovori o združitvi nemudoma propadli. Tako v Nissanu kot tudi v Hondi so takoj zavrnili Potem ko so japonske oblasti zaprle Carlos Ghosna, so se odnosi znotraj naveze močno poslabšali, očitno pa so napetosti podrobno spremljali tudi pri japonski vladi. Foto: Reuters to idejo, še preden je epidemija prisilila obe družbi, da sta usmerili pozornost k drugim stvarem. Zakaj so pogovori propadli, uradno seveda ni znano, nobena vpletena stran tudi ni hotela komentirati pisanja Financial Timesa.

Kot pravijo ljudje blizu zadeve, naj bi bil glavni razlog za nesodelovanje Hondin unikatni inženiring. Zaradi tega bi bilo zelo težko med seboj deliti dele, tehnologije in arhitekture, celotna ekonomska računica pa bi se s sem takoj podrla. Druga ovira pri uspešni združitvi je povsem drugačen poslovni model znamk. Nissan se osredotoča na avtomobile, Honda pa stavi na raznolikost, saj ima veliko vlogo tudi prodaja motorjev, profesionalnega orodja, vrtnarskih pripomočkov in seveda avtomobilov.