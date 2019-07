Japonci z novim najhitrejšim vlakom na svetu #foto

Japonci so začeli uradno testiranje bodočega najhitrejšega vlaka, ki bo lahko dosegal hitrosti do 400 kilometrov na uro. Po triletnem testnem obdobju bo na uporabo pripravljen šele leta 2030, Japonska pa bo takrat prevzela primat Kitajski, ki je bila do zdaj lastnica najhitrejšega vlaka na svetu.

Hitri vlak alfa-x bo zaradi aerodinamične oblike lahko dosegel kar 400 kilometrov na uro. V uporabi čez približno deset let

Alfa-X oziroma E956, kot je njegovo kodno ime, bo vozil v japonskem omrežju hitrih vlakov shinkansen. Pri Japan Railways so v petek začeli prve testne vožnje med regijo Tokoku in otokom Hokkaido - natančneje med 280 kilometrov oddaljenima mestoma Sendai in Aomori. Po končanem triletnem testiranju bo vlak ob koncu prihodnjega desetletja pripravljen na uporabo. Čeprav bo najvišja hitrost omejena na 400 kilometrov na uro, bo med prevažanjem potnikov vozil s hitrostjo okoli 360 kilometrov na uro in s tem postal najhitrejši vlak na svetu. Hitrejši bo celo od kitajskega hitrega vlaka fuxing, ki ima enako najvišjo hitrost, vendar pri prevozu potnikov dosega hitrosti do 350 kilometrov na uro.

Vlak z najdaljšim nosom

Novi hitri vlak bo izredno aerodinamičen, tudi zaradi 22-metrskega nosu, ki je najdaljši v zgodovini vlakov. V primerjavi s predhodnikom bo imel izboljšan oprijem, izdelan pa bo izključno iz ultralahkih materialov. V ospredju razvoja je povečano udobje potnikov, ki bodo med vožnjo uživali v tišini, imeli dostop do svetovnega spleta in na razpolago tudi vtičnice za polnjenje prenosnih računalnikov ali telefonov. Za manjše bočne nagibe med vožnjo bodo poskrbeli novi bočni blažilniki, nova krmilna naprava za zmanjšanje vertikalnih vibracij pa bo še izboljšala kakovost vožnje.

Futuristična notranjost je prilagojena učinkovitosti in preprosti uporabi.

Cilj je zmanjšati vibracije in hrup

Testne kilometre bodo nabirali dvakrat tedensko po polnoči, ko je število vlakov v uporabi majhno. Japan Railways končujejo teste še enega hitrega vlaka shinkansen N700S, ki bo prešel v javno uporabo leta 2020 (ravno v času olimpijskih iger v Tokiu). Njegova maksimalna hitrost je sicer "le" 300 kilometrov na uro, a z novim vlakom v seriji N700 bodo Japonci stopili še korak naprej in potrdili svoj primat v svetu hitrih vlakov.

Z novim varnostnim sistemom bo alfa-x samodejno zaznal potres in samodejno zaviral ter poskrbel za varno ustavitev. Hkrati bodo namestili še nove senzorje, ki bodo izboljšali stabilnost in preprečili, da bi se vlak v primeru nesreče prevrnil. Pod vlakom bo posebna oblika trupa preprečila nabiranje ledu ali snega ter pomagala k zmanjšanju težav zaradi zmrzovanja.

Še noben hitri vlak ni imel 22 metrov dolgega nosu.