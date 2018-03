Izumil ključni motor in skrivnostno umrl

160 let od rojstva Rudolfa Diesla, izumitelja dizelskega motorja

Dizelski motor je vse do izbruha Volkswagnove afere v avtomobilski industriji prevladoval. V primerjavi z bencinskimi ima nižji izpust CO2, zato so bolj problematični izpusti dušikovih oksidov (NOx). Foto: Reuters

Rudolf Christian Karl Diesel se je 18. marca 1858 rodil v Parizu. Foto: Wikipedia Iskal je boljšo energijsko učinkovitost motorja

Uradni nosilec patenta za izum dizelskega motorja je bil v Parizu rojeni Nemec Rudolf Diesel, ki je ta nov tip motorja z notranjim izgorevanjem patentiral leta 1893. Diesel je obvladal področje upravljanja toplote pri delovanju motorjev. Iskal je boljši energijskih izkupiček, kot ga je v njegovem času predstavljal parni motor.

Pri njegovem konceptu motorja v valju s stiskanjem oziroma kompresijo povečujejo temperaturo zraka in tako se ta ob vbrizgu goriva nemudoma vžge.

Rodil se je v Franciji, šolal v Nemčiji in Švici

Diesel se je rodil v Parizu staršem, ki so iz Nemčije tja prebegnili v času francosko-pruske vojne. Starši so ga pozneje poslali nazaj v Augsburg k stricu in teti, da bi se tam naučil tekoče govoriti nemško in se tudi šolal. Ko je bil star 14 let, je staršem poslal pismo, v katerem je izrazil svoje želje po poklicu inženirja. Politehnično univerzo je obiskoval v Münchnu, šolanje pa pozneje končal v Winterthurju v Švici.

Ko se je iz Švice spet preselil nazaj v Pariz, je tam delal skupaj z nekdanjim profesorjem iz Münchna Carlom von Lindejem. Ta je pozneje leta 1913 dobil Nobelovo nagrado za fiziko.

Diesel je z njim razvil več patentiranih izumov, samostojno pa je začel preiskovati tudi področje energijsko učinkovitejšega tipa motorja z notranjim izgorevanjem. Teoretično ga je opisal že leta 1893, torej sedem let po patentu avtomobila Karla Benza. Diesel je dobil patent za tip motorja z vžigom na podlagi kompresije, ki ga je imel nato možnost preizkušati med letoma 1893 in 1897 v Augsburgu.

Foto: Wikipedia

Skrivnostna smrt inženirskega genija

Smrt Rudolfa Diesla ni bila nikoli pojasnjena. Zvečer 29. septembra 1913 se je v Antwerpnu vkrcal na parnik proti Londonu. Ko je po večerji odšel v svojo kabino, so ga zadnjič videli živega. Njegove obleke so bile skrbno zložene, postelja pa neuporabljena.

Pozneje so v vodi našli neprepoznavno truplo moškega in na podlagi predmetov potrdili, da gre za Diesla. Čeprav je veliko dejavnikov kazalo celo na njegov samomor, tega pozneje niso mogli nikoli dokazati. Enako velja tudi za razlago njegovega umora.

Na eni strani je domnevno Nemčija želela ekskluzivno pravico do uporabe dizelskega motorja, Diesel pa naj bi se po drugi razlagi takrat dogovarjal tudi za dobavo dizelskih motorjev britanskim podmornicam.