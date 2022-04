Izkupiček avtošole: 600 evrov za 50 tisoč kilometrov

Renault zoe je eden od pionirjev elektromobilnosti, ki si je pridobil kar nekaj simpatij v Sloveniji. Že štiri leta je tudi član avtomobilske flote avtošole Šmarca, kjer je tudi eden najstarejših članov. Z njim so v tem času prevozili 50 tisoč kilometrov. Gre za enega bolj priljubljenih družinskih članov, kot je pojasnil direktor Borut Žagar, pa so imeli do danes s polnjenjem le 600 evrov stroška. "Majhen, okreten, pregleden in priljubljen pri kandidatih."