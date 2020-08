Izkoristi dan za gore s Peugeot Rifterjem

Oglasno sporočilo

Peugeot Rifter je partner pri projektu Naj planinska koča, v katerem s pomočjo bralcev poteka izbor za naj planinsko in naj visokogorsko planinsko kočo leta 2020. Nekatere koče, številni dostopi in vznožja so dosegljivi tudi z zanesljivim avtomobilom, za kakršnega se vedno izkaže tudi Peugeot Rifter .

Je idealno vozilo za prosti čas ter sopotnik planinskih podvigov v slovenskih gorah. Peugeot Rifter ima odločno inovativno obliko karoserije, ki je ukrojena za vsakodnevne avanture ter uspešno združuje vzdržljivo in elegantno stilsko zasnovo. Po zaslugi pustolovskega duha se dobro znajde tako v mestnem vrvežu kot tudi na neutrjenih poteh do planinske koče.

Dvignjeno podvozje, velika kolesa, velike zaščite spodnjih delov vrat, spodnjega dela karoserije, blatniških košev in odbijačev pa tudi sprednji in zadnji spojler so značilnosti, ki si jih je izposodil iz segmenta športnoterenskih vozil in ne zagotavljajo le atraktivnega videza, temveč so tudi uporabne ob morebitnih udarcih. Peugeot Rifter je od tal oddaljen kar 18 centimetrov, zato se vam ni treba bati niti takrat, ko se odločite za pobege zunaj urejenih cestišč ali prečenje višjih ovir.

Zasnovan je na novi konstrukcijski osnovi, ki Peugeotu Rifterju zagotavlja trpežnost in vzdržljivost za opravljanje še tako zahtevnih nalog. Na voljo je v dveh dolžinah, s 5 ali 7 sedeži, s čimer združuje vsestranskost, prilagodljivost in uporabnost. Ponaša se z učinkovitimi motorji in tehnično opremo zadnje generacije.

Kompaktna zasnova zunanjosti izžareva moč in samozavesten značaj

Foto: Ana Kovač

Moderen in robustno zasnovan prednji del krasi logotip znamke v podobi leva, ki je umeščen na sredini navpične okrasne maske, značilne za najnovejša vozila iz prodajnega programa. Mačji pogled dodatno poudarja značilna LED osvetlitev na sredini žarometov.

Njegov profil mogočno izraža svoje stilske poteze. Po zaslugi kratkega in horizontalno umeščenega pokrova motornega prostora, visoke linije trupa in kratkih previsov so razmerja idealno uravnovešena. Nosilni drogovi strešnega prtljažnika so usklajeni z oblikovno zasnovo karoserije in se popolnoma prilegajo dizajnu, odprti spodnji deli pa omogočajo lažje pritrjevanje tovora.

Simetrični poševni robovi na prednji in zadnji strani se raztezajo vzdolž vrat in steklenih površin ter silhueti zagotavljajo povsem novo obliko. Nazobčani okrasni profil blatniških košev dodatno poudari športni videz vozila.

Na zadnjem delu se raztezajo velika prtjažna vrata, ki odpirajo dostop do prostornega prtljažnika. Zadnje luči v podobi treh levjih krempljev dokazujejo pripadnost Peugeotovemu izboru vozil in njegovemu stilu. Oglato zasnovan odbijač poudarja spodnji del in nudi optimalno vsakodnevno zaščito.

Peugeot Rifter si je nekaj oblikovalskih in uporabnih značilnosti izposodil iz segmenta športnih terenskih vozil: dvignjeno podvozje, velika kolesa, velike zaščite spodnjih delov vrat, spodnjega dela karoserije, blatniških košev in odbijačev pa tudi prednji in zadnji spojler.

Naštete značilnosti opredeljujejo njegov značaj ter mu omogočajo izkoristiti vse prednosti nove vsestranskosti: dinamična kompaktnost za vožnjo po mestu ter moč in vzdržljivost za pobege v širna prostranstva in dolga potovanja.

Za vse tiste, ki imajo še večje cilje, pa je Peugeot Rifter na voljo v podaljšani različici (+35 centimetrov), ki ponuja neprimerljive možnosti z vidika bivalnega udobja in uporabnosti.

Že elegantna in dinamična stilska zasnova zunanjosti Peugeota Rifterja preseneča s svojo modernostjo, močno identiteto ter prestižem za voznika, njegova notranjost pa prav tako nudi povsem nepričakovane funkcije.

Dovršeno izdelana in izčiščena notranjost z voznikovim mestom Peugeot i-Cockpit®

Peugeot i-Cockpit®, ki je prava inovacija tega segmenta, odpira pot do občutkov v vožnji, ki jih cenijo že več kot štirje milijoni kupcev. Vsakodnevno zagotavlja stimulativno in intuitivno vožnjo po zaslugi naslednjih elementov:

kompakten volan z dvema športno prisekanima deloma za boljši oprijem in lažje krmiljenje,

8-palčni zaslon na dotik s kapacitivno tehnologijo na dosegu roke in pogleda,

instrumentna plošča v višini oči, ki jo krasijo kromane obrobe in elegantni rdeči kazalci. Za boljšo čitljivost je prikaz v barvah.

Do najmanjše podrobnosti dodelano voznikovo mesto vključuje zlasti elegantna kromana stikala za upravljanje klimatske naprave. Razporejena so okoli zaslona za prikaz temperature v beli barvi in neposredno na dosegu roke.

Pri nekaterih izvedenkah sekundarna električna zavora sprosti prostor na sredinski konzoli, ki ga je mogoče tako izkoristi kot veliko odlagalno površino.

Vse v potniškem prostoru, prežetem s praktičnostjo in eleganco, je optimalno prilagojeno voznikovim užitkom in njegovi koncentraciji.

Pripravljeni na akcijo! 100-odstotno Peugeotovi užitki v vožnji: užitki v vožnji so zapisani v genih znamke. Peugeot Rifter je bil zasnovan na konstrukcijski osnovi EMP2, priznani po svojih dinamičnih kakovostih. V kombinaciji s specifičnimi nadgradnjami zadnjega dela, ki omogočajo večjo modularnost in nosilnost, Peugeot Rifter ponuja idealno razmerje med udobjem in lego na cesti, ki v tem segmentu še ni bilo nikoli videno. Stabilno lego na cesti zagotavljata prednja prema pseudo MacPherson in poltoga zadnja prema. Za zagotovitev lege na cesti, značilne za znamko Peugeot, sta tudi vzmetenje in krmilni mehanizem pridobila specifične nastavitve.

Še večje zmožnosti

Najbolj avanturistični vozniki se lahko podajo na neutrjena cestišča z naprednim sistemom za nadzor oprijema (Advanced Grip Control), ki je na voljo kot opcija. V kombinaciji s pnevmatikami Mud & Snow nadzoruje vlečno moč z neprekinjenim nadzorom spodrsavanja koles. Deluje še skupaj s pomočjo pri spustu po strmini (Hill Assist Descent Control), ki samodejno vzdržuje optimalno hitrost na strmih klancih.

Da bi bilo vozilo sposobno opravljati še tako zahtevne naloge, je bilo veliko pozornosti namenjeno odpornosti in vzdržljivosti. Med zasnovo so opravili podrobna testiranja na vseh vrstah podlag in v vseh vremenskih razmerah.

Izbor zmogljivih motorjev

Med bencinskimi motorji je na voljo 1.2 PureTech

PureTech 110 Stop&Start s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom

Med dizelskimi motorji je 1.5 BlueHDi na voljo v dveh različicah moči:

BlueHDi 100 Stop&Start s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom

BlueHDi 130 Stop&Start s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom ali 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom EAT8

Vsi dizelski motorji so opremljeni s filtrom trdnih delcev in sistemom za selektivno katalitično redukcijo (SCR). Ta tehnologija omogoča nadzor nad emisijami ob zagonu motorja brez potrebe po aditivu za filter trdnih delcev.

Najboljša raven tehnologije Peugeot Rifter se ponaša z najnovejšimi tehnološkimi dosežki znamke, da zadovoljuje potrebam vsakodnevnega življenja. Seznam tehnološke opreme je zares osupljiv in še nikoli viden v tem segmentu. Odvisno od izvedenke, so na voljo sekundarna električna zavora, prilagodljivi tempomat, razširjeni sistem za prepoznavanje prometnih znakov, aktivni opozorilnik na nenamerno menjavo voznega pasu, opozorilnik na voznikovo nepozornost uporablja nadzorno kamero, samodejno zaviranje v sili (Active Safety Brake), sistem za nadzor stabilnosti vlečne kljuke, samodejni preklop dolgih in zasenčenih luči, kamera za pomoč pri vzvratni vožnji "Visiopark 180°", Sistem za nadzor mrtvega kota ter prostoročni dostop in zagon.

Sistem za informacije in razvedrilo zadnje generacije

Za vzpostavitev internetne povezave je na voljo veliki 8-palčni barvni zaslon na dotik. Nameščen je na dosegu roke ter vključuje dva priključka USB, priključek jack, povezavo Bluetooth in indukcijski polnilnik. Sistem dopolnjuje funkcija Mirror Screen, združljiva s protokoli Mirror Link®, Apple Carplay™ in Android Auto™.

Prilagodljiva notranjost

Peugeot Rifter ponuja modularen in enostavno prilagodljiv prostor. Prtljažni prostor pri 5-sedežni standardni izvedenki ponuja 775 litrov prostornine pod polico, pri podaljšani izvedenki s preklopljenimi sedeži pa vse do 4.000 litrov pod stropom. Voznik in sovoznik imata na voljo številna, prostorna in enostavno dostopna odlagalna mesta. Prednja sovoznikova varnostna blazina "Bag In Roof" je na inovativen način vgrajena v oblogo stropa, tako da se je na armaturni plošči sprostil prostor za hlajeno odlagalno mesto s pokrovom velike prostornine.

Streha Zénith® je odslej narejena iz enega kosa stekla, ki ga lahko zastremo z električnim senčnikom. Po njeni celotni dolžini se razteza prosojni lok s pregrajenimi odlagalnimi mesti. Po njegovem robu se razprostira ambientalna osvetlitev na diode LED, kar še poudari moderen pridih notranjosti.

Enostavna vsakodnevna raba Optimalna zasnova bočnih drsnih vrat omogoča enostaven dostop v notranjost skozi veliko odprtino. Prenovljena zgradba vodil nudi več prostora v notranjosti, saj v višini ramen ni več izbokline, poskrbi pa tudi za odličen celosten izgled. Posebnost v segmentu predstavljajo velika prtljažna vrata z dvižnim zadnjim steklom. Ta praktična funkcija omogoča dostop do prtljažnega prostora brez odpiranja prtljažnih vrat. To se izkaže za posebej priročno, kadar je potrebno kaj pobrati s police prtljažnika ali ko je vozilo parkirano v neposredni bližini ovire.

