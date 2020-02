Izjemna razdalja: še vedno ima original motor in menjalnik #foto

Števec prevoženih milj se je ustavil tik pred mejo enega milijona. Foto: Nissan Brian Murphy se že 45 let ukvarja z dostavo v Chicagu. Od leta 2007 to počne z vozilom nissan frontier, z njim pa je od takrat prevozil že več kot milijon milj oziroma 1,6 milijona kilometrov. Kot da bi se torej dvakrat peljal do lune in nazaj, ali pa na primer 40 obkrožil Ekvator.

Njegovo vozilo ima še vedno originalni motor in menjalnik, pri obeh domnevno do zdaj niso izvajali večjih popravil. Edino sklopko je Murphy menjal po 1,2 milijona prevoženih kilometrih in to kljub dejstvu, da je večino kilometrov opravil v mestu in da ima vozilo ročni menjalnik

V enem mesecu prevozil toliko kot mnogi v celem letu

Murphy je službo kurirja sicer v preteklosti opravljal tudi do 13 ur dnevno in v enem mesecu prevozil od 16 do 20 tisoč kilometrov. V povprečju je motor nissana porabil devet litrov na 100 prevoženih kilometrov. Njegov frontier ima sicer pogon na zadnji kolesi, poganja ga štirivaljni dizelski motor, moč pa se na kolesa prenaša prek petstopenjskega ročnega menjalnika.

