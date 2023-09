Izdelali so prvega: to bo Fiatova glavna novost leta #foto

Fiat je z novim avtomobilom dobil svojega aduta v enem najbolje prodajanih avtomobilskih segmentov v Evropi, to so kompaktni križanci in manjši športni terenci. Novi 600 je namreč Fiatova izvedba že znanega jeepa avengerja. V tovarni v poljskem Tychyju so zdaj začeli s serijsko proizvodnjo tega avtomobila. Ta naj bi še letos pripeljal tudi v Slovenijo.

Fiatov 600e bo v Nemčiji stal od 36 tisoč evrov naprej, tisti z najvišjim paketom opreme pa vsaj dobrih 42 tisočakov. Fiat je obujeni model 600m za zdaj predstavil le kot električni avtomobil, toda za določene trge v Evropi bo na voljo tudi različica s hibridnim pogonom. Enako velja tudi za omenjeni avenger.

Avtomobilska tovarna Tychy je od leta 1975 izdelala že 10,8 milijona avtomobilov. Danes je v njej v treh izmenah zaposlenih več kot dva tisoč ljudi, poleg jeepa avengerja in fiata 600e pa izdelujejo tudi fiata 500 in fiat pando.

Kaj zmore novi "seicento"?

Novi seicento bo dolg 4,17 metra, torej bo nekoliko daljši od avengerja, velikosti koles bodo do 18 palcev. Prtljažnik ima 360 litrov prostornine.

Baterija je že dobro znana iz Stellantisovih avtomobilov tega dimenzijskega razreda. Bruto kapaciteta znaša 54 kilovatnih ur, kar po WLTP teoretično omogoča več kot 400 kilometrov dosega. Za pogon skrbi 115-kilovatni elektromotor, največja moč polnjenja pa znaša do sto kilovatov.

Foto - kakšen bo novi fiat 600?

Foto: Fiat

Foto: Fiat

Foto: Fiat

Foto: Fiat