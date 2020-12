Izdelali še zadnjega: Volkswagnov hit se je dokončno poslovil

Volkswagen je v Dresdnu izdelal še svoj zadnji primerek električnega e-golfa, ki ga bo nasledil model ID.3. Skupno so izdelali 145.561 e-golfov, ki so bili v mnogo državah pravi prodajni električni hit.

Volkswagen je za izdelavo električnih vozil najprej predelal tovarno v Zwickauu, zdaj pa se bo to zgodilo še z znano "transparentno" tovarno pri Dresdnu. Stene iz stekla so nekoč omogočale pogled v proizvodnjo luksuznega phaetona. Teh limuzin so med letoma 2001 in 2016 izdelali 84.235. Med letoma 2005 in 2006 so v tej tovarni, ki je letos sicer praznovala 20-letnico obstoja, izdelovali tudi bentleyja flying spura.

Zdaj so v tej tovarni izdelali zadnji primerek električnega e-golfa. Ta je bil v zadnjih letih ob visokih popustih pravi prodajni hit na številnih evropskih trgih. Letos do konca novembra je bil to tudi najbolje prodajani električni avtomobil v Sloveniji. Električnega e-golfa je Volkswagen predstavil leta 2014 in ga tri leta pozneje prenovil. Skupno so jih izdelali 145.561, od tega so 50.401 izdelali v Dresdnu.

Električnega e-golfa bo nasledil ID.3. Foto: Volkswagen

Od aprila 2017 so v Dresdnu izdelali 50.401. Foto: Volkswagen