Iz ZDA v Evropo, zdaj že na poti proti Sloveniji #foto

Foto: Ford Ford bo v Evropo pripeljal omejeno serijo bronca v najnovejši generaciji, ki je bila sprva namenjena predvsem kupcem v ZDA. Tam je bronco kultni model. Prvega so izdelali leta 1966, ko so v njem združili robustnost klenega terenca in poskočni duh mustanga. V prvi generaciji so jih prodali več kot 200 tisoč, v prvih petih generacijah pa je Ford izdelal več kot milijon broncov. Ta terenec je zaslovel tudi kot vozilo, s katerim je O. J. Simpson med poskusom aretacije bežal pred policisti v veliki zasledovalni akciji, ki so jo kot prvo ameriške televizije prenašale v živo.

Primerki bronca za Slovenijo so prek Atlantskega oceana že pripluli z ladjo in zdaj čakajo na prevoz iz pristanišč na severu Evrope. Na naše ceste bodo zapeljali v nekaj mesecih. Bronca poganja 2,7-litrski motor V6 z močjo 335 "konjev", s čimer se bo lahko postavil ob bok novemu rangerju raptor.

Zahvaljujoč elektrifikaciji tudi avtomobilski sladkorčki

Uporaba vozil s tovrstnimi motorji je povezana s trenutno ugodnim izračunom povprečnega izpusta CO2 za Ford, ki je posledica povečane prodaje elektrificiranih modelov. Zahvaljujoč tem lahko na trg pošljejo tudi vozila z velikimi motorji, ki pa se prodajo v majhnih številkah. Podobno je pred leti naredila že Toyota, znana po svojih hibridih, ko je na ceste poslala zelo uspešen športni avtomobil yaris GR.

